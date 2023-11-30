Полиция пришла в пермскую школу, где ученики подожгли листок с надписью «Коран»

Правоохранителей заметили ученики школы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В школу № 37 в Перми пришли сотрудники полиции. Ранее в одном из классов ученики подожгли листок бумаги с надписью «Коран». Свои действия подростки сняли на видео.

«Из-за этого сегодня в школу приходила полиция, я видела во время урока алгебры», — написала одна из учениц в комментарии под опубликованной записью. Выяснилось, что подожгли листок бумаги два ученика 8 класса.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации материала ответ не поступил. Ранее стало известно, что из-за случившегося внутреннюю проверку проводит департамент образования Перми. В самой школе от комментариев отказались.