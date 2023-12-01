Пермяк чинил лифт во время пожара и умер

01 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Во время починки лифта началось задымление и рабочий не мог выбраться из дома Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительницы Перми подали иск в суд на управляющую компанию, подрядчика и двух пермячек за смерть своего родственника. Погибший работал лифтером и был сыном одной из истцов и братом другой. Он погиб на работе во время пожара, отравившись угарным газом, сообщается в решении на сайте Свердловского городского суда. «На диспетчерский пункт „Лифт59“ от жильца поступил вызов, на который был направлен родственник истца. Сотрудник позвонил на пульт диспетчера и сообщил о сильном задымлении в подъезде многоквартирного дома. В последующем на месте происшествия пожарно-спасательной службой в техническом помещении был найден труп потерпевшего, погибшего в результате задымления от пожара. Управление многоквартирным домом осуществляет УК „Реал“», — говорится на сайте. Как позже выяснило следствие, пожар начался в квартире ответчиц, нарушивших технику безопасности. После огонь и дым распространился на подъезд. Лифтер, пытался выбраться из-за задымленного дома, но не смог, так как в здании не было знаков пожарной безопасности, которые показывают пожарные выходы и аварийного освещения. Ответственным за это была признана управляющая компания. Также в компании, где работал пермяк, не провели вводный инструктаж, что, по мнению следователя, также было причиной смерти работника. В итоге суд постановил взыскать компенсацию морального вреда со всех ответчиков в пользу истцов. Ответчики с иском не соглашались, однако в суде никаких убедительных доказательств своей невиновности не предоставили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницы Перми подали иск в суд на управляющую компанию, подрядчика и двух пермячек за смерть своего родственника. Погибший работал лифтером и был сыном одной из истцов и братом другой. Он погиб на работе во время пожара, отравившись угарным газом, сообщается в решении на сайте Свердловского городского суда. «На диспетчерский пункт „Лифт59“ от жильца поступил вызов, на который был направлен родственник истца. Сотрудник позвонил на пульт диспетчера и сообщил о сильном задымлении в подъезде многоквартирного дома. В последующем на месте происшествия пожарно-спасательной службой в техническом помещении был найден труп потерпевшего, погибшего в результате задымления от пожара. Управление многоквартирным домом осуществляет УК „Реал“», — говорится на сайте. Как позже выяснило следствие, пожар начался в квартире ответчиц, нарушивших технику безопасности. После огонь и дым распространился на подъезд. Лифтер, пытался выбраться из-за задымленного дома, но не смог, так как в здании не было знаков пожарной безопасности, которые показывают пожарные выходы и аварийного освещения. Ответственным за это была признана управляющая компания. Также в компании, где работал пермяк, не провели вводный инструктаж, что, по мнению следователя, также было причиной смерти работника. В итоге суд постановил взыскать компенсацию морального вреда со всех ответчиков в пользу истцов. Ответчики с иском не соглашались, однако в суде никаких убедительных доказательств своей невиновности не предоставили.