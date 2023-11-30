«Транснефть» построит в ХМАО четыре нефтяных резервуара

В ХМАО появятся четыре новых резервуаров для хранения нефти, которые постоит «Транснефть — Сибирь». Объем каждого резервуара составит 20 тысяч кубометров, сообщила пресс-служба компании.
«„Транснефть — Сибирь“ возводит четыре новых резервуара на линейной производственно-диспетчерской станции „Каркатеевы“ Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. <…> Цель — увеличение емкости резервуарного парка для обеспечения сохранения качественных показателей нефти в системе магистральных нефтепроводов», — говорится в сообщении.
Компания уже выполнила работы нулевого цикла. «Выполнены работы нулевого цикла с устройством фундаментов всех резервуаров объемом 20 тыс. куб. м каждый и необходимой трубопроводной обвязкой», — добавили в пресс-службе.
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