30 ноября 2023

«Транснефть» построит в ХМАО четыре нефтяных резервуара

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на предприятия АО «Конар». Челябинск, промышленность, станкостроение, завод, транснефть
Объем каждого из четырех резервуаров составит 20 тысяч кубометров Фото:

В ХМАО появятся четыре новых резервуаров для хранения нефти, которые постоит «Транснефть — Сибирь». Объем каждого резервуара составит 20 тысяч кубометров, сообщила пресс-служба компании.

«„Транснефть — Сибирь“ возводит четыре новых резервуара на линейной производственно-диспетчерской станции „Каркатеевы“ Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. <…> Цель — увеличение емкости резервуарного парка для обеспечения сохранения качественных показателей нефти в системе магистральных нефтепроводов», — говорится в сообщении.

Компания уже выполнила работы нулевого цикла. «Выполнены работы нулевого цикла с устройством фундаментов всех резервуаров объемом 20 тыс. куб. м каждый и необходимой трубопроводной обвязкой», — добавили в пресс-службе.

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В ХМАО появятся четыре новых резервуаров для хранения нефти, которые постоит «Транснефть — Сибирь». Объем каждого резервуара составит 20 тысяч кубометров, сообщила пресс-служба компании. «„Транснефть — Сибирь“ возводит четыре новых резервуара на линейной производственно-диспетчерской станции „Каркатеевы“ Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. <…> Цель — увеличение емкости резервуарного парка для обеспечения сохранения качественных показателей нефти в системе магистральных нефтепроводов», — говорится в сообщении. Компания уже выполнила работы нулевого цикла. «Выполнены работы нулевого цикла с устройством фундаментов всех резервуаров объемом 20 тыс. куб. м каждый и необходимой трубопроводной обвязкой», — добавили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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