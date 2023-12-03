В Нью-Йорке мужчина убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских

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Мужчина ножом ранил двух полицейских Фото:

В Нью-Йорке мужчина ножом убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских, которые прибыли на вызов. Об этом сообщает газета New York Post.

«Подозреваемый в ночь на воскресенье убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских прежде, чем они застрелили его», — говорится в газете.

Отмечается, что полицейские приехали по обращению девушки, которая заявила, что на членов ее семьи напали. Возле дома офицеры увидели мужчину с чемоданом, после непродолжительной беседы тот достал нож и ударил одного полицейского по лицу, а второго в шею, а в доме в этот момент начался пожар, говорится в сообщении. Позже пожарные потушили огонь и обнаружили в доме тела погибших, а нападавший мужчина скончался по пути в больницу, отмечается в сообщении.

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В Нью-Йорке мужчина ножом убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских, которые прибыли на вызов. Об этом сообщает газета New York Post. «Подозреваемый в ночь на воскресенье убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских прежде, чем они застрелили его», — говорится в газете. Отмечается, что полицейские приехали по обращению девушки, которая заявила, что на членов ее семьи напали. Возле дома офицеры увидели мужчину с чемоданом, после непродолжительной беседы тот достал нож и ударил одного полицейского по лицу, а второго в шею, а в доме в этот момент начался пожар, говорится в сообщении. Позже пожарные потушили огонь и обнаружили в доме тела погибших, а нападавший мужчина скончался по пути в больницу, отмечается в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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