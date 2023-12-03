В Нью-Йорке мужчина убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских

03 декабря 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Мужчина ножом ранил двух полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нью-Йорке мужчина ножом убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских, которые прибыли на вызов. Об этом сообщает газета New York Post. «Подозреваемый в ночь на воскресенье убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских прежде, чем они застрелили его», — говорится в газете. Отмечается, что полицейские приехали по обращению девушки, которая заявила, что на членов ее семьи напали. Возле дома офицеры увидели мужчину с чемоданом, после непродолжительной беседы тот достал нож и ударил одного полицейского по лицу, а второго в шею, а в доме в этот момент начался пожар, говорится в сообщении. Позже пожарные потушили огонь и обнаружили в доме тела погибших, а нападавший мужчина скончался по пути в больницу, отмечается в сообщении.

В Нью-Йорке мужчина ножом убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских, которые прибыли на вызов. Об этом сообщает газета New York Post. «Подозреваемый в ночь на воскресенье убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских прежде, чем они застрелили его», — говорится в газете. Отмечается, что полицейские приехали по обращению девушки, которая заявила, что на членов ее семьи напали. Возле дома офицеры увидели мужчину с чемоданом, после непродолжительной беседы тот достал нож и ударил одного полицейского по лицу, а второго в шею, а в доме в этот момент начался пожар, говорится в сообщении. Позже пожарные потушили огонь и обнаружили в доме тела погибших, а нападавший мужчина скончался по пути в больницу, отмечается в сообщении.