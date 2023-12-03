Две московские компании — «Монолит Девелопмент» и «Терра ди Инканти» — стали победителями аукциона на право аренды земли и комплексное освоение территории площадью 249,3 га в пяти километрах от села Черданцево в Сысертском районе Свердловской области. Здесь построят не меньше 160 тысяч квадратных метров жилья почти для шести тысяч человек. Аренда земли обойдется компаниям в 43,6 млн рублей в год при начальной цене в 23,3 млн. Итоги торгов опубликованы на сайте Дом.рф.
«Победителем аукциона признаны стороны договора простого товарищества: «СЗ «Монолит Девелопмент» (Москва) и ООО «Терра ди Инканти» (Подольск, Московская область), предложившие наибольший размер ежегодного арендного платежа за пользование земельным участком — 43,6 млн рублей», — говорится в итоговом протоколе. За право арендовать участок также боролась челябинская компания «Флай Плэнинг», но она предложила меньше, чем москвичи — 42,9 млн рублей.
Согласно данным СБИС, руководство «Монолит Девелопмент» имеет связь с московскими строительными компаниями, в частности, «Лето Девелопмент». «Терра ди Инканти» принадлежит «Загородэнерго», которая занимается «исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения».
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