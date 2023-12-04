Ведущий Малахов сомневается в краже имущества у дочери челябинского экс-губернатора

Ведущий Малахов заподозрил семью Дубровских в схеме по выводу денег

Малахов признался, что его интересует тема с обманом мошенников Анны Дубровской Фото: Илья Московец © URA.RU

Телеведущий Андрей Малахов высказался по поводу кражи мошенниками у дочери бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Анны имущества на 168 млн рублей. Шоумену сказали, что это может быть схема по выводу денег за границу.

«Меня сейчас больше возбуждает эта история про дочку бывшего губернатора Дубровского, которая на 168 миллионов попала. Такая, знаешь, Ляля. Но мне сейчас сказали, что они так, скорее всего, просто выводят деньги всей семьей за границу», — заявил Малахов изданию «74.ру».

Шоумен также высказался по поводу имущества Дубровских. Малахова интересует, почему нет порицания в отношении экс-губернатора и ареста оставшегося имущества.

«Они украли, а она живет в квартире на Пречистенке. Мы же понимаем, как можно взяться за коррупционера и с ним разобраться, а эти деньги пустить в бюджет», — передает слова Малахова издание.

Мошенники оставили без жилья и денег Анну Дубровскую в конце ноября. Тогда женщина перевела злоумышленникам 30 млн рублей, а затем продала квартиру на Пречистенке. По схеме «безопасный счет» в общей сумме мошенники получили более 168 млн рублей.

Дубровский ушел в отставку с поста губернатора в марте 2019 года. Его признали банкротом 19 июля из-за долгов перед ПО «Монтажник». Также признаны банкротом его сын Александр Дубровский и еще одна семейная фирма «Челябстройкомплект».

По данным URA.RU, он покинул Россию. Представители Дубровских со СМИ не общаются.