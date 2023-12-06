Опального вице-мэра из ХМАО, угодившего в коррупционный скандал, выпустили из СИЗО

Вице-мэру из ХМАО Асадуллаеву заменили заключение в СИЗО на домашний арест

06 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В СИЗО Муслим Асадулаев находился 10 месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, который был уволен с должности из-за коррупционного скандала, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур. «Асадуллаев с февраля находился в СИЗО по обвинению в обвиняемого в превышении должностных полномочий. Спустя десять месяцев сторона защиты смогла добиться изменения меры пресечения. На судебном заседании 5 декабря ему заменили заключение на домашний арест», — сообщил собеседник. Для уточнения информации журналист агентства обратился в суд Сургутского района. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Адвокат Асадуллаева Антон Квасницкий не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что Асадуллаева отправили под арест по ходатайству стороны обвинения. Это произошло после критики замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева о скромных показателях в борьбе с коррупцией.

Бывшего вице-мэра Сургутского района Муслима Асадуллаева, который был уволен с должности из-за коррупционного скандала, выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых структур. «Асадуллаев с февраля находился в СИЗО по обвинению в обвиняемого в превышении должностных полномочий. Спустя десять месяцев сторона защиты смогла добиться изменения меры пресечения. На судебном заседании 5 декабря ему заменили заключение на домашний арест», — сообщил собеседник. Для уточнения информации журналист агентства обратился в суд Сургутского района. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Адвокат Асадуллаева Антон Квасницкий не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что Асадуллаева отправили под арест по ходатайству стороны обвинения. Это произошло после критики замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева о скромных показателях в борьбе с коррупцией.