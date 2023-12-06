Губернатор ХМАО запретила замам прогуливать заседание регионального парламента

06 декабря 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала установки замам о предстоящем заседании окружной думы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила своим замам прогуливать заседание окружной думы, которое состоится в середине декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. По словам собеседника агентства, главу региона попросил об этом спикер югорского парламента Борис Хохряков. Его смутило, что в течение осени некоторые чиновники игнорировали думские мероприятия. «Вице-губернаторам поставлена задача — присутствовать на всех комитетах и самом заседании парламента, которое состоится 14 декабря. Если на эти дни у чиновников запланированы важные командировки, то тогда на разговор к депутатам отправятся директора профильных департаментов», — сообщил инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе окружного парламента сообщили корреспонденту, что не обладают подобной информацией. Ранее URA.RU сообщало, что на ноябрьском заседании окружной думы депутаты приняли бюджет Югры на 2024 год. Он оказался рекордным как по доходам, так и расходам.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила своим замам прогуливать заседание окружной думы, которое состоится в середине декабря. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. По словам собеседника агентства, главу региона попросил об этом спикер югорского парламента Борис Хохряков. Его смутило, что в течение осени некоторые чиновники игнорировали думские мероприятия. «Вице-губернаторам поставлена задача — присутствовать на всех комитетах и самом заседании парламента, которое состоится 14 декабря. Если на эти дни у чиновников запланированы важные командировки, то тогда на разговор к депутатам отправятся директора профильных департаментов», — сообщил инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе окружного парламента сообщили корреспонденту, что не обладают подобной информацией. Ранее URA.RU сообщало, что на ноябрьском заседании окружной думы депутаты приняли бюджет Югры на 2024 год. Он оказался рекордным как по доходам, так и расходам.