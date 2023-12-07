Стали известны самые востребованные профессии в Челябинской области в 2023 году

В Челябинской области в 2023 году на 142% вырос спрос на мастеров цехов и ИТР

08 декабря 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

В регионе в 2023 году ощущался острый дефицит ИТР, мастеров цехов и участников работ Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Челябинской области в 2023 году на рынке труда отмечен острый дефицит рабочих кадров. Топ-5 самых востребованных позиций возглавили инженерно-технические работники, мастера цехов и участники работ на производстве. Спрос на данные специальности вырос на 142% сообщили аналитики компании SuperJob. «В Челябинской области в 2023 году больше всего, на 142% вырос спрос на инженерно-технических работников, мастеров цехов и участников работ в промышленности и производстве. На втором месте по популярности расположились работники в сфере транспорта, логистики и склада, а именно водители грузовиков, машинисты спецтехники и складские рабочие (+108%)», — говорится в исследовании. Как отметили аналитики, на третьем месте по востребованности были представители сферы строительства и недвижимости. В регионе на 53% повысилась потребность в квалифицированных рабочих и производителях работ в данной сфере. Также на 83% вырос спрос на представителей сферы туризма, гостиниц и общественного питания, к данной сфере относятся повара, пекари и кухонные работники. Помимо дефицита кадров, в 2023 году в регионе аналитики в Челябинской области отметили конкуренцию между отраслями за персонал и рост заработных плат. В целом количество вакансий в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло на 49%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году на рынке труда отмечен острый дефицит рабочих кадров. Топ-5 самых востребованных позиций возглавили инженерно-технические работники, мастера цехов и участники работ на производстве. Спрос на данные специальности вырос на 142% сообщили аналитики компании SuperJob. «В Челябинской области в 2023 году больше всего, на 142% вырос спрос на инженерно-технических работников, мастеров цехов и участников работ в промышленности и производстве. На втором месте по популярности расположились работники в сфере транспорта, логистики и склада, а именно водители грузовиков, машинисты спецтехники и складские рабочие (+108%)», — говорится в исследовании. Как отметили аналитики, на третьем месте по востребованности были представители сферы строительства и недвижимости. В регионе на 53% повысилась потребность в квалифицированных рабочих и производителях работ в данной сфере. Также на 83% вырос спрос на представителей сферы туризма, гостиниц и общественного питания, к данной сфере относятся повара, пекари и кухонные работники. Помимо дефицита кадров, в 2023 году в регионе аналитики в Челябинской области отметили конкуренцию между отраслями за персонал и рост заработных плат. В целом количество вакансий в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло на 49%.