09 декабря 2023

На подъезде к Краснотурьинску произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее оба водителя не привлекались за нарушение ПДД Фото:

Днем 9 декабря на Южном подъезде к Краснотурьинску (Свердловская область) произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель «ВАЗ-210740» на небезопасной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Rio. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

«Водитель машины „ВАЗ -210740“, двигаясь со стороны города Краснотурьинск в сторону поселка Рудничный, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с машиной Kia Rio», — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП водителя и пассажира «ВАЗ-210740» госпитализировали.

После осмотра и оказания первой медицинской помощи водитель и два пассажира Kia Rio отпущены домой. Владелец Kia Rio в момент ДТП был трезв, состояние мужчины за рулем второго автомобиля будет установлено в больнице. Ранее оба водителя не привлекались за нарушение ПДД.

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Днем 9 декабря на Южном подъезде к Краснотурьинску (Свердловская область) произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель «ВАЗ-210740» на небезопасной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Rio. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины „ВАЗ -210740“, двигаясь со стороны города Краснотурьинск в сторону поселка Рудничный, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с машиной Kia Rio», — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП водителя и пассажира «ВАЗ-210740» госпитализировали. После осмотра и оказания первой медицинской помощи водитель и два пассажира Kia Rio отпущены домой. Владелец Kia Rio в момент ДТП был трезв, состояние мужчины за рулем второго автомобиля будет установлено в больнице. Ранее оба водителя не привлекались за нарушение ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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