На подъезде к Краснотурьинску произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Фото

10 декабря 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Ранее оба водителя не привлекались за нарушение ПДД Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Днем 9 декабря на Южном подъезде к Краснотурьинску (Свердловская область) произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель «ВАЗ-210740» на небезопасной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Rio. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины „ВАЗ -210740“, двигаясь со стороны города Краснотурьинск в сторону поселка Рудничный, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с машиной Kia Rio», — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП водителя и пассажира «ВАЗ-210740» госпитализировали. После осмотра и оказания первой медицинской помощи водитель и два пассажира Kia Rio отпущены домой. Владелец Kia Rio в момент ДТП был трезв, состояние мужчины за рулем второго автомобиля будет установлено в больнице. Ранее оба водителя не привлекались за нарушение ПДД. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4533) Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4533)

Днем 9 декабря на Южном подъезде к Краснотурьинску (Свердловская область) произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Водитель «ВАЗ-210740» на небезопасной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Rio. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины „ВАЗ -210740“, двигаясь со стороны города Краснотурьинск в сторону поселка Рудничный, выбрал небезопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с машиной Kia Rio», — говорится в сообщении в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП водителя и пассажира «ВАЗ-210740» госпитализировали. После осмотра и оказания первой медицинской помощи водитель и два пассажира Kia Rio отпущены домой. Владелец Kia Rio в момент ДТП был трезв, состояние мужчины за рулем второго автомобиля будет установлено в больнице. Ранее оба водителя не привлекались за нарушение ПДД.