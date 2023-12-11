Некоторые жители города забирают просрочку из «Магнита»
В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники магазина «Магнит» раздают жителям города просроченные продукты возле мусорных баков. Такое видео опубликовал очевидец в соцсетях.
«На улице Ханты-Мансийской, 20а сотрудники „Магнита“ постоянно раздают людям просрочку. Регулярно толпы счастливых и подозрительных людей в ожидании чуда стоят в подъездах ближайших домов. Там они прячутся от морозов и пугают жителей», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
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