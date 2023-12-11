11 декабря 2023

В Нижневартовске сотрудники «Магнита» раздают людям просрочку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, магнит, виды перми, магазин магнит
Некоторые жители города забирают просрочку из «Магнита» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники магазина «Магнит» раздают жителям города просроченные продукты возле мусорных баков. Такое видео опубликовал очевидец в соцсетях.

«На улице Ханты-Мансийской, 20а сотрудники „Магнита“ постоянно раздают людям просрочку. Регулярно толпы счастливых и подозрительных людей в ожидании чуда стоят в подъездах ближайших домов. Там они прячутся от морозов и пугают жителей», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

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В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники магазина «Магнит» раздают жителям города просроченные продукты возле мусорных баков. Такое видео опубликовал очевидец в соцсетях. «На улице Ханты-Мансийской, 20а сотрудники „Магнита“ постоянно раздают людям просрочку. Регулярно толпы счастливых и подозрительных людей в ожидании чуда стоят в подъездах ближайших домов. Там они прячутся от морозов и пугают жителей», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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