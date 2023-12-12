Создатели новой энциклопедии Екатеринбурга потратили премию от мэра на детей

Создатели новой энциклопедии про Екатеринбург (вышла летом — к 300-летию города), награжденные мэром Алексеем Орловым премией Татищева и де Геннина, перевели денежное вознаграждение на благотворительность. Об этом URA.RU сообщил доктор экономических наук, вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков — главный редактор издания.
Благополучателем стал екатеринбургский центр Центр социальной помощи семья и детям «Отрада». «Наш авторский коллектив решил продолжить гуманистические и благотворительные традиции, заложенные многими поколениями екатеринбуржцев. Уверен, что и ребята-воспитанники центра „Отрада“ в свое время помогут своим землякам», — сказал Маслаков.
Он и коллеги были награждены 17 ноября — в исторический день города. Постановлением Орлова вместе с Маслаковым отмечены академики УрО РАН Валерий Чарушин, Виктор Руденко, Игорь Побережников, профессор Константин Бугров и советник вице-губернатора области, кандидат исторических наук Александр Рыжков. Созданная их (и еще десятков авторов) усилиями энциклопедия включает в себя около трех тысяч статей, посвященных истории города, выдающимся горожанам и особому месту Екатеринбурга в развитии страны.
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