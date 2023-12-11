В мире Украина На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях Экс-замглавы МО Украины Маляр: сложная ситуация сложилась на пяти направлениях 11 декабря 2023 в 13:23 Размер текста - 17 + Российские военные близки к тому, чтобы взять под контроль Авдеевку Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для ВСУ сложилась сложная ситуация на пяти участках фронта на донецком направлении, в том числе и в Авдеевке. Об этом рассказала бывший заместитель руководителя министерства обороны страны Анна Маляр. «Сложная ситуация сложилась для ВСУ на пяти направлениях на востоке, в том числе в Авдеевке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. На всех пяти направлениях идут активные боевые действия», — заявила Анна Маляр. Ее слова приводят argumenti.ru. На данный момент ВС РФ окружают Авдеевку с трех сторон. Военный журналист Алексей Борзенко отмечал, что подразделения ВСУ, которые находятся в городе, испытывают дефицит боеприпасов. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с URA.RU отмечал, что армия Россия сейчас делает особый акцент на продвижении на авдеевском направлении. Для ВСУ сложилась сложная ситуация на пяти участках фронта на донецком направлении, в том числе и в Авдеевке. Об этом рассказала бывший заместитель руководителя министерства обороны страны Анна Маляр. «Сложная ситуация сложилась для ВСУ на пяти направлениях на востоке, в том числе в Авдеевке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. На всех пяти направлениях идут активные боевые действия», — заявила Анна Маляр. Ее слова приводят argumenti.ru. На данный момент ВС РФ окружают Авдеевку с трех сторон. Военный журналист Алексей Борзенко отмечал, что подразделения ВСУ, которые находятся в городе, испытывают дефицит боеприпасов. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с URA.RU отмечал, что армия Россия сейчас делает особый акцент на продвижении на авдеевском направлении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям