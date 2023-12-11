На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях

Экс-замглавы МО Украины Маляр: сложная ситуация сложилась на пяти направлениях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, штурм, всу, чвк, наемник, штурмовик, stock
Российские военные близки к тому, чтобы взять под контроль Авдеевку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для ВСУ сложилась сложная ситуация на пяти участках фронта на донецком направлении, в том числе и в Авдеевке. Об этом рассказала бывший заместитель руководителя министерства обороны страны Анна Маляр.

«Сложная ситуация сложилась для ВСУ на пяти направлениях на востоке, в том числе в Авдеевке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. На всех пяти направлениях идут активные боевые действия», — заявила Анна Маляр. Ее слова приводят argumenti.ru.

На данный момент ВС РФ окружают Авдеевку с трех сторон. Военный журналист Алексей Борзенко отмечал, что подразделения ВСУ, которые находятся в городе, испытывают дефицит боеприпасов. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с URA.RU отмечал, что армия Россия сейчас делает особый акцент на продвижении на авдеевском направлении.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для ВСУ сложилась сложная ситуация на пяти участках фронта на донецком направлении, в том числе и в Авдеевке. Об этом рассказала бывший заместитель руководителя министерства обороны страны Анна Маляр. «Сложная ситуация сложилась для ВСУ на пяти направлениях на востоке, в том числе в Авдеевке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. На всех пяти направлениях идут активные боевые действия», — заявила Анна Маляр. Ее слова приводят argumenti.ru. На данный момент ВС РФ окружают Авдеевку с трех сторон. Военный журналист Алексей Борзенко отмечал, что подразделения ВСУ, которые находятся в городе, испытывают дефицит боеприпасов. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с URA.RU отмечал, что армия Россия сейчас делает особый акцент на продвижении на авдеевском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...