На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях

Для ВСУ сложилась сложная ситуация на пяти участках фронта на донецком направлении, в том числе и в Авдеевке. Об этом рассказала бывший заместитель руководителя министерства обороны страны Анна Маляр.
«Сложная ситуация сложилась для ВСУ на пяти направлениях на востоке, в том числе в Авдеевке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. На всех пяти направлениях идут активные боевые действия», — заявила Анна Маляр. Ее слова приводят argumenti.ru.
На данный момент ВС РФ окружают Авдеевку с трех сторон. Военный журналист Алексей Борзенко отмечал, что подразделения ВСУ, которые находятся в городе, испытывают дефицит боеприпасов. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с URA.RU отмечал, что армия Россия сейчас делает особый акцент на продвижении на авдеевском направлении.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.