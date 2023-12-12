12 декабря 2023

Пермский Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Пермский Роспотребнадзор посоветовал проверять качество гирлянды перед покупкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Важно выбрать не только красивую, но и безопасную гирлянду Фото:

При выборе новогодней гирлянды необходимо прочитать инструкцию и убедиться, что там нет пометки «Не для елки». Также нужно обратить внимание на мощность и целостность лампочек, рассказали в пермском Роспотребнадзоре.

«Убедитесь, что в инструкции нет пометки „Не для елки“. Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт, номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26 Ватт», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что нужно проверить качество конструкции. Сделать это просто. Лампочки должны быть надежно закреплены на гирлянде, а блок переключения режимов сделан из прочного пластика. Если на него надавить пальцем, и пластик прогнется, брать такую гирлянду не стоит, отметили в Роспотребнадзоре. Также лучше отдавать предпочтение украшениям, которые работают через адаптер на пониженном напряжении. Такие гирлянды более безопасны.

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При выборе новогодней гирлянды необходимо прочитать инструкцию и убедиться, что там нет пометки «Не для елки». Также нужно обратить внимание на мощность и целостность лампочек, рассказали в пермском Роспотребнадзоре. «Убедитесь, что в инструкции нет пометки „Не для елки“. Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт, номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26 Ватт», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что нужно проверить качество конструкции. Сделать это просто. Лампочки должны быть надежно закреплены на гирлянде, а блок переключения режимов сделан из прочного пластика. Если на него надавить пальцем, и пластик прогнется, брать такую гирлянду не стоит, отметили в Роспотребнадзоре. Также лучше отдавать предпочтение украшениям, которые работают через адаптер на пониженном напряжении. Такие гирлянды более безопасны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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