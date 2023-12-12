Пермский Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

При выборе новогодней гирлянды необходимо прочитать инструкцию и убедиться, что там нет пометки «Не для елки». Также нужно обратить внимание на мощность и целостность лампочек, рассказали в пермском Роспотребнадзоре.
«Убедитесь, что в инструкции нет пометки „Не для елки“. Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт, номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26 Ватт», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что нужно проверить качество конструкции. Сделать это просто. Лампочки должны быть надежно закреплены на гирлянде, а блок переключения режимов сделан из прочного пластика. Если на него надавить пальцем, и пластик прогнется, брать такую гирлянду не стоит, отметили в Роспотребнадзоре. Также лучше отдавать предпочтение украшениям, которые работают через адаптер на пониженном напряжении. Такие гирлянды более безопасны.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.