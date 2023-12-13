Пермский краевой суд стал ответчиком в суде по делу о 10,5 млн рублей

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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, флаг россии
Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону Пермского краевого суда Фото:

ООО «Ижевская строительная компания» не удалось отсудить у Пермского краевого суда 10,5 млн рублей. Это следует из постановления Арбитражного суда Уральского округа, где рассматривалось дело. Коммерческая организация в исковом заявлении указала, что суд задолжал ей деньги за строительство нового здания суда. Контракт на его возведение был заключен между сторонами еще в 2018 году.

«В обоснование исковых требований общество „Ижевская строительная компания“ указывает, что в результате произведенной им с 2018 года по 2019 год по заданию Пермского краевого суда корректировки, были изменены разделы проектной сметной документации. А именно, изменены архитектурные решения, электрооборудование, электроосвещение, наружное освещение, монтаж и приобретение лифтов», — говорится в определении Арбитражного суда Уральского округа. Все это, в конечном счете, привело к удорожанию строительно-монтажных работ, посчитал истец.

Изначально компания обратилась в Арбитражный суд Пермского края, однако иск был оставлен судом без удовлетворения, как и кассационную жалоба, рассмотренная Семнадцатым арбитражным апелляционным судом. URA.RU писало, что Ижевская строительная компания, строившая новое здание для Пермского краевого суда, в 2021 году отказалась завершать строительство. Возведением объекта в дальнейшем занималось АО «Специализированный застройщик ПЗСП».

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ООО «Ижевская строительная компания» не удалось отсудить у Пермского краевого суда 10,5 млн рублей. Это следует из постановления Арбитражного суда Уральского округа, где рассматривалось дело. Коммерческая организация в исковом заявлении указала, что суд задолжал ей деньги за строительство нового здания суда. Контракт на его возведение был заключен между сторонами еще в 2018 году. «В обоснование исковых требований общество „Ижевская строительная компания“ указывает, что в результате произведенной им с 2018 года по 2019 год по заданию Пермского краевого суда корректировки, были изменены разделы проектной сметной документации. А именно, изменены архитектурные решения, электрооборудование, электроосвещение, наружное освещение, монтаж и приобретение лифтов», — говорится в определении Арбитражного суда Уральского округа. Все это, в конечном счете, привело к удорожанию строительно-монтажных работ, посчитал истец. Изначально компания обратилась в Арбитражный суд Пермского края, однако иск был оставлен судом без удовлетворения, как и кассационную жалоба, рассмотренная Семнадцатым арбитражным апелляционным судом. URA.RU писало, что Ижевская строительная компания, строившая новое здание для Пермского краевого суда, в 2021 году отказалась завершать строительство. Возведением объекта в дальнейшем занималось АО «Специализированный застройщик ПЗСП».
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© Служба новостей «URA.RU»
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