Пермский краевой суд стал ответчиком в суде по делу о 10,5 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону Пермского краевого суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ООО «Ижевская строительная компания» не удалось отсудить у Пермского краевого суда 10,5 млн рублей. Это следует из постановления Арбитражного суда Уральского округа, где рассматривалось дело. Коммерческая организация в исковом заявлении указала, что суд задолжал ей деньги за строительство нового здания суда. Контракт на его возведение был заключен между сторонами еще в 2018 году.

«В обоснование исковых требований общество „Ижевская строительная компания“ указывает, что в результате произведенной им с 2018 года по 2019 год по заданию Пермского краевого суда корректировки, были изменены разделы проектной сметной документации. А именно, изменены архитектурные решения, электрооборудование, электроосвещение, наружное освещение, монтаж и приобретение лифтов», — говорится в определении Арбитражного суда Уральского округа. Все это, в конечном счете, привело к удорожанию строительно-монтажных работ, посчитал истец.

Изначально компания обратилась в Арбитражный суд Пермского края, однако иск был оставлен судом без удовлетворения, как и кассационную жалоба, рассмотренная Семнадцатым арбитражным апелляционным судом. URA.RU писало, что Ижевская строительная компания, строившая новое здание для Пермского краевого суда, в 2021 году отказалась завершать строительство. Возведением объекта в дальнейшем занималось АО «Специализированный застройщик ПЗСП».