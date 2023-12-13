Бастрыкин проверит условия лечения жительницы Челябинска

Глава СКР Александр Бастрыкин проверит, почему после лечения жительницы Челябинска состояние женщины ухудшилось. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с жалобой обратился сын женщины.
«Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителя Челябинской области. Мужчина пожаловался на ненадлежащее оказание медицинской помощи его матери», — отметили в следкоме.
К Бастрыкину челябинец обратился через соцсети. Мужчина уточнил, что из-за неверно поставленного диагноза состояние женщины ухудшилось.Обратившийся опасается, что виновные не понесут ответственности.
Проверку проводят следственные органы СКР по региону. Доклад Бастрыкину представит руководитель Петр Решетников.
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