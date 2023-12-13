13 декабря 2023

Бастрыкин проверит условия лечения жительницы Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах лечения челябинки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин проверит, почему после лечения жительницы Челябинска состояние женщины ухудшилось. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с жалобой обратился сын женщины.

«Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителя Челябинской области. Мужчина пожаловался на ненадлежащее оказание медицинской помощи его матери», — отметили в следкоме.

К Бастрыкину челябинец обратился через соцсети. Мужчина уточнил, что из-за неверно поставленного диагноза состояние женщины ухудшилось.Обратившийся опасается, что виновные не понесут ответственности.

Проверку проводят следственные органы СКР по региону. Доклад Бастрыкину представит руководитель Петр Решетников.

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Глава СКР Александр Бастрыкин проверит, почему после лечения жительницы Челябинска состояние женщины ухудшилось. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с жалобой обратился сын женщины. «Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителя Челябинской области. Мужчина пожаловался на ненадлежащее оказание медицинской помощи его матери», — отметили в следкоме. К Бастрыкину челябинец обратился через соцсети. Мужчина уточнил, что из-за неверно поставленного диагноза состояние женщины ухудшилось.Обратившийся опасается, что виновные не понесут ответственности. Проверку проводят следственные органы СКР по региону. Доклад Бастрыкину представит руководитель Петр Решетников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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