Общество Здоровье Бастрыкин проверит условия лечения жительницы Челябинска 14 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах лечения челябинки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин проверит, почему после лечения жительницы Челябинска состояние женщины ухудшилось. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с жалобой обратился сын женщины. «Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителя Челябинской области. Мужчина пожаловался на ненадлежащее оказание медицинской помощи его матери», — отметили в следкоме. К Бастрыкину челябинец обратился через соцсети. Мужчина уточнил, что из-за неверно поставленного диагноза состояние женщины ухудшилось.Обратившийся опасается, что виновные не понесут ответственности. Проверку проводят следственные органы СКР по региону. Доклад Бастрыкину представит руководитель Петр Решетников. Глава СКР Александр Бастрыкин проверит, почему после лечения жительницы Челябинска состояние женщины ухудшилось. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с жалобой обратился сын женщины. «Александр Бастрыкин поручил представить доклад в связи с обращением жителя Челябинской области. Мужчина пожаловался на ненадлежащее оказание медицинской помощи его матери», — отметили в следкоме. К Бастрыкину челябинец обратился через соцсети. Мужчина уточнил, что из-за неверно поставленного диагноза состояние женщины ухудшилось.Обратившийся опасается, что виновные не понесут ответственности. Проверку проводят следственные органы СКР по региону. Доклад Бастрыкину представит руководитель Петр Решетников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям