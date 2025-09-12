Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога оценил панорамный вид с колокольни Кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске. Соответствующее видео политик опубликовал в своем telegram-канале.
«Вот такой вид. Так Челябинск смотрится из храма Христа Спасителя. Мы, конечно, не на самый верх попали, туда еще далеко идти. Вот такой красивый храм», — прокомментировал Жога архитектуру собора и открывающийся с высоты обзор, записав видео в историях своего аккаунта.
Кафедральный собор Рождества Христова является самым большим на Урале. После поднятия креста его высота составила более 70 метров.
Как сообщало URA.RU ранее, вместе с губернатором Алексеем Текслером Артем Жога 12 сентября принял участие в церемонии открытия реконструированного троллейбусного депо. Проект реализован при поддержке группы «Синара» и банка «Дом.РФ».
В ходе рабочего визита полпреда губернатор Челябинской области Алексей Текслер подарил ему свитер «СССР» от челябинского бренда, в котором МИД РФ Сергей Лавров появился на саммите в Аляске. Такой презент политик получил на турнире по смешанным единоборствам ММА RCC в ледовой арене «Трактор».
