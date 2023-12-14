14 декабря 2023

Стали известны подробности о пожаре на заводе под Екатеринбургом. Видео

Спасатели развернули штаб пожаротушения на горящем заводе под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
За несколько часов площадь пожара выросла на 300 кв. метров (фото из архива) Фото:

Площадь пожара на Свердловском изоляционном заводе в поселке Бобровский под Екатеринбургом растет. Спасатели развернули на месте штаб пожаротушения, сообщает официальный telegram-канал профильного ведомства.

«По уточненной информации площадь пожара составляет 1300 квадратных метров (по состоянию на 6:14 часов местного времени — 1000 кв. метров). Огнеборцы принимают меры для локализации огня. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения», — рассказали в МЧС.

Воду для тушения огня берут из реки Исеть в 150 метрах от предприятия. Всего на месте работают 41 спасатель и 15 единиц спецтехники.

Пожар на Свердловском изоляционном заводе начался в 6:00 утра. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

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Площадь пожара на Свердловском изоляционном заводе в поселке Бобровский под Екатеринбургом растет. Спасатели развернули на месте штаб пожаротушения, сообщает официальный telegram-канал профильного ведомства. «По уточненной информации площадь пожара составляет 1300 квадратных метров (по состоянию на 6:14 часов местного времени — 1000 кв. метров). Огнеборцы принимают меры для локализации огня. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения», — рассказали в МЧС. Воду для тушения огня берут из реки Исеть в 150 метрах от предприятия. Всего на месте работают 41 спасатель и 15 единиц спецтехники. Пожар на Свердловском изоляционном заводе начался в 6:00 утра. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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