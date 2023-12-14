14 декабря 2023

Новый командующий ЦВО попал под санкции Японии

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Под санкции Японии попали несколько военачальников из разных регионов России (архивное фото) Фото:
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев попал в санкционный список Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел.

«Включить Андрея Мордвичева в санкционный список», — говорится в сообщении японского МИД. Следом за высокопоставленным военнослужащим санкциями обложили его предшественника — генерал-полковника Александра Лапина, который сейчас является начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Андрей Мордвичев был назначен командовать войсками ЦВО с 16 февраля. В начале сентября он получил звание генерал-полковника. Ранее он попадал под санкции Евросоюза и Швейцарии.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев попал в санкционный список Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел. «Включить Андрея Мордвичева в санкционный список», — говорится в сообщении японского МИД. Следом за высокопоставленным военнослужащим санкциями обложили его предшественника — генерал-полковника Александра Лапина, который сейчас является начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ. Андрей Мордвичев был назначен командовать войсками ЦВО с 16 февраля. В начале сентября он получил звание генерал-полковника. Ранее он попадал под санкции Евросоюза и Швейцарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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