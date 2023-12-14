Общество Новый командующий ЦВО попал под санкции Японии 15 декабря 2023 в 12:16 Размер текста - 17 + Под санкции Японии попали несколько военачальников из разных регионов России (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев попал в санкционный список Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел. «Включить Андрея Мордвичева в санкционный список», — говорится в сообщении японского МИД. Следом за высокопоставленным военнослужащим санкциями обложили его предшественника — генерал-полковника Александра Лапина, который сейчас является начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ. Андрей Мордвичев был назначен командовать войсками ЦВО с 16 февраля. В начале сентября он получил звание генерал-полковника. Ранее он попадал под санкции Евросоюза и Швейцарии. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев попал в санкционный список Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел. «Включить Андрея Мордвичева в санкционный список», — говорится в сообщении японского МИД. Следом за высокопоставленным военнослужащим санкциями обложили его предшественника — генерал-полковника Александра Лапина, который сейчас является начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ. Андрей Мордвичев был назначен командовать войсками ЦВО с 16 февраля. В начале сентября он получил звание генерал-полковника. Ранее он попадал под санкции Евросоюза и Швейцарии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям