Новый командующий ЦВО попал под санкции Японии

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев попал в санкционный список Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел.
«Включить Андрея Мордвичева в санкционный список», — говорится в сообщении японского МИД. Следом за высокопоставленным военнослужащим санкциями обложили его предшественника — генерал-полковника Александра Лапина, который сейчас является начальником штаба Сухопутных войск ВС РФ.
Андрей Мордвичев был назначен командовать войсками ЦВО с 16 февраля. В начале сентября он получил звание генерал-полковника. Ранее он попадал под санкции Евросоюза и Швейцарии.
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