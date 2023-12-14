Жители Березников нашли дом, признанный аварийным наполовину

15 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Дом на Свердлова, 98 примыкает к дому на Свердлова, 100, который и признан аварийным (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жители города Березники Пермского края рассказали о пятиэтажке, которая признана аварийной лишь наполовину. Горожанин Роман Ощепков в группе «Все Березники» написал, что речь идет о доме №98 по улице Свердлова. «Свердлова, 98. Половина дома признана аварийной, и подлежит сносу. Вторая половина нормальная. Странно, очень странно», — поделился с подписчиками группы Ощепков. На ресурсе «Дом.МинЖКХ» общее состояние дома оценивается как «исправное». Ранее пермские СМИ уже освещали проблему этого дома. Сообщалось, что к пятиэтажке примыкает еще один дом по улице Свердлова — №100. Его власти признали аварийным еще в 2016 году, а дом №98 — нет. При этом подлежащими расселению и дальнейшему сносу были признаны еще несколько домов в квартале. URA.RU направило запрос в администрацию Березниковского городского округа, ответ на него ожидается. В текущем году городские власти заявили о намерении снести 55 домов. В списке, размещенном на сайте мэрии, значатся 10 домов, расположенных по улице Свердлова. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отчитался президенту Владимиру Путину о том, как происходит расселение березниковцев, чьи дома были признаны аварийными вследствие техногенной аварии на руднике «Уралкалия». Дома №98 и №100 по улице Свердлова примыкают к друг другу. Но один из них признан аварийным, а другой — нет Фото: «Все Березники», «ВКонтакте», https://vk.com/vseberezniki?ysclid=lq65roi7q5690454106

Жители города Березники Пермского края рассказали о пятиэтажке, которая признана аварийной лишь наполовину. Горожанин Роман Ощепков в группе «Все Березники» написал, что речь идет о доме №98 по улице Свердлова. «Свердлова, 98. Половина дома признана аварийной, и подлежит сносу. Вторая половина нормальная. Странно, очень странно», — поделился с подписчиками группы Ощепков. На ресурсе «Дом.МинЖКХ» общее состояние дома оценивается как «исправное». Ранее пермские СМИ уже освещали проблему этого дома. Сообщалось, что к пятиэтажке примыкает еще один дом по улице Свердлова — №100. Его власти признали аварийным еще в 2016 году, а дом №98 — нет. При этом подлежащими расселению и дальнейшему сносу были признаны еще несколько домов в квартале. URA.RU направило запрос в администрацию Березниковского городского округа, ответ на него ожидается. В текущем году городские власти заявили о намерении снести 55 домов. В списке, размещенном на сайте мэрии, значатся 10 домов, расположенных по улице Свердлова. Ранее губернатор Дмитрий Махонин отчитался президенту Владимиру Путину о том, как происходит расселение березниковцев, чьи дома были признаны аварийными вследствие техногенной аварии на руднике «Уралкалия».