Самолет на Камчатке унесло ветром с взлетной полосы

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу после посадки Фото:

На Камчатке после посадки самолет Як-40 выкатился за взлетно-посадочную полосу. Это произошло из-за порыва ветра.

«Як-40 выкатился на боковую полосу безопасности. Самолет выполнял санитарный рейс» — сообщает агентство «Кам24», ссылаясь на пресс-службу камчатского авиационного предприятия, которому принадлежит судно. Отмечается, что на борту находились врачи, никто из пассажиров не пострадал.

Инцидент произошел в поселке Оссора. На данный момент он находится в зоне влияния обширного циклона, который принес на побережье штормовой ветер. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее сообщал, что три села оказались подтоплены из-за шторма.

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На Камчатке после посадки самолет Як-40 выкатился за взлетно-посадочную полосу. Это произошло из-за порыва ветра. «Як-40 выкатился на боковую полосу безопасности. Самолет выполнял санитарный рейс» — сообщает агентство «Кам24», ссылаясь на пресс-службу камчатского авиационного предприятия, которому принадлежит судно. Отмечается, что на борту находились врачи, никто из пассажиров не пострадал. Инцидент произошел в поселке Оссора. На данный момент он находится в зоне влияния обширного циклона, который принес на побережье штормовой ветер. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее сообщал, что три села оказались подтоплены из-за шторма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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