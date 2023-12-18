Власти Екатеринбурга хотят повысить штраф за безбилетный проезд в 25 раз

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Клипарт. Екатеринбург, кондуктор, стоимость проезда, работа кондуктора
Сейчас штраф за проезд «зайцем» составляет 100 рублей Фото:

В Екатеринбурге планируют повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в 25 раз. Власти планируют опираться на опыт «соседних городов», рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

«Мы намерены серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. Сейчас [его размер составляет] сто рублей, а во всех соседних крупных городах — две с половиной тысячи рублей. Люди должны платить за проезд [как в соседних городах]. У нас не такая высокая стоимость — 33 рубля», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU.

Он сообщил, что с соответствующей инициативой мэрия пойдет в региональное заксобрание. Также Орлов добавил, что сейчас на некоторых маршрутах проезд не оплачивают до 30% пассажиров. Из-за этого «Гортранс» не может увеличивать зарплату водителям, что приводит к оттоку кадров.

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В Екатеринбурге планируют повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в 25 раз. Власти планируют опираться на опыт «соседних городов», рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов. «Мы намерены серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. Сейчас [его размер составляет] сто рублей, а во всех соседних крупных городах — две с половиной тысячи рублей. Люди должны платить за проезд [как в соседних городах]. У нас не такая высокая стоимость — 33 рубля», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. Он сообщил, что с соответствующей инициативой мэрия пойдет в региональное заксобрание. Также Орлов добавил, что сейчас на некоторых маршрутах проезд не оплачивают до 30% пассажиров. Из-за этого «Гортранс» не может увеличивать зарплату водителям, что приводит к оттоку кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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