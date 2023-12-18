Власти Екатеринбурга хотят повысить штраф за безбилетный проезд в 25 раз

18 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Сейчас штраф за проезд «зайцем» составляет 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге планируют повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в 25 раз. Власти планируют опираться на опыт «соседних городов», рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов. «Мы намерены серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. Сейчас [его размер составляет] сто рублей, а во всех соседних крупных городах — две с половиной тысячи рублей. Люди должны платить за проезд [как в соседних городах]. У нас не такая высокая стоимость — 33 рубля», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. Он сообщил, что с соответствующей инициативой мэрия пойдет в региональное заксобрание. Также Орлов добавил, что сейчас на некоторых маршрутах проезд не оплачивают до 30% пассажиров. Из-за этого «Гортранс» не может увеличивать зарплату водителям, что приводит к оттоку кадров.

В Екатеринбурге планируют повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в 25 раз. Власти планируют опираться на опыт «соседних городов», рассказал на пресс-конференции глава города Алексей Орлов. «Мы намерены серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. Сейчас [его размер составляет] сто рублей, а во всех соседних крупных городах — две с половиной тысячи рублей. Люди должны платить за проезд [как в соседних городах]. У нас не такая высокая стоимость — 33 рубля», — цитирует Орлова корреспондент URA.RU. Он сообщил, что с соответствующей инициативой мэрия пойдет в региональное заксобрание. Также Орлов добавил, что сейчас на некоторых маршрутах проезд не оплачивают до 30% пассажиров. Из-за этого «Гортранс» не может увеличивать зарплату водителям, что приводит к оттоку кадров.