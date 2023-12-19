Новый начальник пермского УФСБ впервые собирает прием в Органном зале

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
В Органном зале проходят самые главные торжества Фото:

Сотрудники УФСБ РФ по Пермскому краю 20 декабря соберутся на празднование профессионального праздника в Органном зале. Как рассказал источник URA.RU в силовых кругах, такое мероприятие в честь Дня работников органов госбезопасности проводится впервые по инициативе нового начальника ведомства Андрея Ляпкина.

«Андрей Ляпкин с этого года распорядился торжественно праздновать профессиональный праздник. Он считает, что это из непубличной плоскости должно стать публичным. Таким образом УФСБ показывают, что они есть», — отметил источник.

Прием пройдет завтра в 12.00. Он рассчитан на полтора часа. На него приглашены представители других ведомств, а также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Пресс-секретарь пермского УФСБ не ответил на звонок по рабочему номеру телефона. Андрей Ляпкин возглавил УФСБ 20 ноября. Его предшественник Геннадий Анацкий переведен в Дагестан.

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Сотрудники УФСБ РФ по Пермскому краю 20 декабря соберутся на празднование профессионального праздника в Органном зале. Как рассказал источник URA.RU в силовых кругах, такое мероприятие в честь Дня работников органов госбезопасности проводится впервые по инициативе нового начальника ведомства Андрея Ляпкина. «Андрей Ляпкин с этого года распорядился торжественно праздновать профессиональный праздник. Он считает, что это из непубличной плоскости должно стать публичным. Таким образом УФСБ показывают, что они есть», — отметил источник. Прием пройдет завтра в 12.00. Он рассчитан на полтора часа. На него приглашены представители других ведомств, а также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Пресс-секретарь пермского УФСБ не ответил на звонок по рабочему номеру телефона. Андрей Ляпкин возглавил УФСБ 20 ноября. Его предшественник Геннадий Анацкий переведен в Дагестан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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