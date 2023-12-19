Отель в Ростовской области объяснил причину отказа заселять бойцов СВО

Бойцы СВО не смогли заселиться в отель из-за отсутствия свободных кроватей

19 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

В отеле были всего две свободные кровати, пишет Don Mash Фото: Размик Закарян © URA.RU Бойцам СВО отказали в заселении в отель «Добрыня» в Ростовской области по причине отсутствия должного количества свободных кроватей. Об этом рассказала администратор заведения Алена. «Их приехало трое, а в отеле в этот самый момент было всего две свободные кровати», — передает слова администратора telegram-канал Don Mash. Она добавила, что с военными у отеля нет никаких проблем, признав, что заселять бойцов СВО «иногда бывает страшно». Отель «Добрыня» в городе Миллерово отказал в проживании бойцам, возвращающимся из отпуска в зону СВО. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash, ссылаясь на волонтера по имени Анастасия. Бойцы были трезвыми и чистыми, не намеревались развлекаться, им нужно было просто время, чтобы отдохнуть и вернуться к службе.

Бойцам СВО отказали в заселении в отель «Добрыня» в Ростовской области по причине отсутствия должного количества свободных кроватей. Об этом рассказала администратор заведения Алена. «Их приехало трое, а в отеле в этот самый момент было всего две свободные кровати», — передает слова администратора telegram-канал Don Mash. Она добавила, что с военными у отеля нет никаких проблем, признав, что заселять бойцов СВО «иногда бывает страшно». Отель «Добрыня» в городе Миллерово отказал в проживании бойцам, возвращающимся из отпуска в зону СВО. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash, ссылаясь на волонтера по имени Анастасия. Бойцы были трезвыми и чистыми, не намеревались развлекаться, им нужно было просто время, чтобы отдохнуть и вернуться к службе.