Отель в Ростовской области объяснил причину отказа заселять бойцов СВО

Бойцам СВО отказали в заселении в отель «Добрыня» в Ростовской области по причине отсутствия должного количества свободных кроватей. Об этом рассказала администратор заведения Алена.
«Их приехало трое, а в отеле в этот самый момент было всего две свободные кровати», — передает слова администратора telegram-канал Don Mash. Она добавила, что с военными у отеля нет никаких проблем, признав, что заселять бойцов СВО «иногда бывает страшно».
Отель «Добрыня» в городе Миллерово отказал в проживании бойцам, возвращающимся из отпуска в зону СВО. Об этом сообщает telegram-канал Don Mash, ссылаясь на волонтера по имени Анастасия. Бойцы были трезвыми и чистыми, не намеревались развлекаться, им нужно было просто время, чтобы отдохнуть и вернуться к службе.
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