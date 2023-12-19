Путин поздравил с Новым годом участников СВО, вручив медали Героев России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Российские бойцы проявляют на передовой свою храбрость и отважность, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе поздравления с Новым годом участников СВО, президент России Владимир Путин вручил военнослужащим медали Героев России. Также российский лидер выразил свои наилучшие пожелания.

«Поздравляю вас, желаю вашим товарищам самого доброго, здоровья, побед. И с наступающим новым годом», — заявил Путин. Президент России также выразил уверенность в достижении всех поставленных целей в спецоперации на Украине, а также в защите суверенитета и безопасности Родины. Владимир Путин, среди прочего, отметил отважность бойцов, которые сражаются на передовой вместе со своими товарищами.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе поздравления с Новым годом участников СВО, президент России Владимир Путин вручил военнослужащим медали Героев России. Также российский лидер выразил свои наилучшие пожелания. «Поздравляю вас, желаю вашим товарищам самого доброго, здоровья, побед. И с наступающим новым годом», — заявил Путин. Президент России также выразил уверенность в достижении всех поставленных целей в спецоперации на Украине, а также в защите суверенитета и безопасности Родины. Владимир Путин, среди прочего, отметил отважность бойцов, которые сражаются на передовой вместе со своими товарищами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...