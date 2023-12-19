Путин поздравил с Новым годом участников СВО, вручив медали Героев России

Российские бойцы проявляют на передовой свою храбрость и отважность, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе поздравления с Новым годом участников СВО, президент России Владимир Путин вручил военнослужащим медали Героев России. Также российский лидер выразил свои наилучшие пожелания.
«Поздравляю вас, желаю вашим товарищам самого доброго, здоровья, побед. И с наступающим новым годом», — заявил Путин. Президент России также выразил уверенность в достижении всех поставленных целей в спецоперации на Украине, а также в защите суверенитета и безопасности Родины. Владимир Путин, среди прочего, отметил отважность бойцов, которые сражаются на передовой вместе со своими товарищами.
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