Шестилетний ребенок из России оказался в базе «Миротворец»*

Шестилетняя девочка обвиняется в «нарушении границы Украины»
Шестилетняя девочка обвиняется в «нарушении границы Украины» Фото:

Шестилетняя девочка из России была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Как отмечается на сайте, ребенок якобы «сознательно нарушил государственную границу Украины».

Это не первый случай, когда в скандальную базу попадают несовершеннолетние. Данный ресурс известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и гражданских лиц, что неоднократно приводило к угрозам в их адрес.

Действия создателей сайта ранее критиковались официальными представителями России и международных организаций. Как указывалось, такие публикации представляют собой прямой призыв к расправе и создают реальную угрозу безопасности людей.

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ

