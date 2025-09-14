Россиян предупредили о росте цен на популярный продукт

В России стоимость гречки может увеличиться в ближайшие месяцы из-за сокращения посевных площадей, однако этому может препятствовать значительные запасы этой крупы. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Антон Тренин.
«Хотя снижение площадей может способствовать росту цен на гречневую крупу в среднесрочной перспективе из-за сокращения предложения, общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен», — сказал Тренин. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что ежегодное внутреннее потребление гречки составляет от 350 до 400 тысяч тонн, в то время как в сельскохозяйственном сезоне 2024–2025 годов объем производства превысил 560 тысяч тонн. Благодаря рекордным урожаям предыдущих лет в стране сформировались значительные запасы этой культуры, что привело к снижению закупочных цен.
Тренин сообщил, что рост импорта гречихи в 2025 году пока не влияет на цены. Он также отметил, что общий урожай гречихи в России может уменьшиться примерно на треть из-за того, что под эту культуру отвели меньше полей. По его словам, выращивать гречиху стало менее выгодно, чем другие более прибыльные культуры, поэтому часть полей переориентировали на них.
Ранее стало известно, что в России за год резко выросли цены на лососевую икру. Теперь в среднем килограмм стоит 9,3 тысячи рублей, тогда как год назад он обходился в 5,8 тысячи. Главная причина — плохой улов в 2024 году. Горбуши поймали в 3,5 раза меньше, чем годом ранее. Раньше самая дешевая икра продавалась в Приволжском округе примерно по пять тысяч рублей за килограмм, теперь там цена выросла до восьми тысяч. В Центральном округе икра самая дорогая — доходит до 10 тысяч рублей за килограмм, пишет 360.ru.
