Рамзан Кадыров поддержал строгий контроль родителей за детьми в Чечне

Кадыров: родители должны отвечать за поступки детей
Родители обязаны знать обо всех занятиях и местонахождении своих детей, а в случае противоправных действий несовершеннолетних ответ придется нести их родственникам. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Родители должны отвечать за поступки своих детей», — передает слова Кадырова РИА Новости. Он добавил, что в республике созданы все условия для нормальной жизни — открываются мечети и медресе, а отсутствие предпосылок для радикальных проявлений делает необоснованными любые оправдания противоправного поведения.

Кадыров также заявил, что те, кто не согласен с такой позицией, являются либо марионетками западных спецслужб, либо поддерживают терроризм. Глава Чечни подчеркнул, что ответственные родители уже понимают эти правила, а остальные «должны его услышать».

В апреле 2025 года житель города Ачхой-Мартан в Чечне напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС, ответным огнем мужчина был ликвидирован. Позже Кадыров заявил, что отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения необходимо выдворить с территории республики.

