В пермской деревне сгорел дом семьи бойца СВО

22 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Дому требуется срочный ремонт (архивное фото) Фото: Олег Манваров © URA.RU В деревне Ананьево Пермского края пожар произошел в доме, где живет семья бойца спецоперации. В администрации Кудымкарского округа сообщили, что здание требует ремонта, и просят помочь любой посильной суммой. «В д. Ананьево, Белоевский ТО произошел пожар. В результате возгорания сгорел первый этаж двухэтажного частного дома, в котором проживают мать и двое братьев участника СВО. Сейчас дом требует срочного ремонта. Просим помочь всех неравнодушных любой суммой», — говорится на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что пожар произошел вечером 18 декабря. Никто не пострадал — три человека смогли выбраться из дома еще до прибытия спасателей. Причины пожара устанавливаются.

В деревне Ананьево Пермского края пожар произошел в доме, где живет семья бойца спецоперации. В администрации Кудымкарского округа сообщили, что здание требует ремонта, и просят помочь любой посильной суммой. «В д. Ананьево, Белоевский ТО произошел пожар. В результате возгорания сгорел первый этаж двухэтажного частного дома, в котором проживают мать и двое братьев участника СВО. Сейчас дом требует срочного ремонта. Просим помочь всех неравнодушных любой суммой», — говорится на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что пожар произошел вечером 18 декабря. Никто не пострадал — три человека смогли выбраться из дома еще до прибытия спасателей. Причины пожара устанавливаются.