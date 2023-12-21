21 декабря 2023

В пермской деревне сгорел дом семьи бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выгоревшая квартира, с которой начался пожар в доме на Рассветной, 7 в Екатеринбурге
Дому требуется срочный ремонт (архивное фото) Фото:

В деревне Ананьево Пермского края пожар произошел в доме, где живет семья бойца спецоперации. В администрации Кудымкарского округа сообщили, что здание требует ремонта, и просят помочь любой посильной суммой.

«В д. Ананьево, Белоевский ТО произошел пожар. В результате возгорания сгорел первый этаж двухэтажного частного дома, в котором проживают мать и двое братьев участника СВО. Сейчас дом требует срочного ремонта. Просим помочь всех неравнодушных любой суммой», — говорится на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что пожар произошел вечером 18 декабря. Никто не пострадал — три человека смогли выбраться из дома еще до прибытия спасателей. Причины пожара устанавливаются.

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В деревне Ананьево Пермского края пожар произошел в доме, где живет семья бойца спецоперации. В администрации Кудымкарского округа сообщили, что здание требует ремонта, и просят помочь любой посильной суммой. «В д. Ананьево, Белоевский ТО произошел пожар. В результате возгорания сгорел первый этаж двухэтажного частного дома, в котором проживают мать и двое братьев участника СВО. Сейчас дом требует срочного ремонта. Просим помочь всех неравнодушных любой суммой», — говорится на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что пожар произошел вечером 18 декабря. Никто не пострадал — три человека смогли выбраться из дома еще до прибытия спасателей. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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