В пермской деревне сгорел дом семьи бойца СВО

В деревне Ананьево Пермского края пожар произошел в доме, где живет семья бойца спецоперации. В администрации Кудымкарского округа сообщили, что здание требует ремонта, и просят помочь любой посильной суммой.
«В д. Ананьево, Белоевский ТО произошел пожар. В результате возгорания сгорел первый этаж двухэтажного частного дома, в котором проживают мать и двое братьев участника СВО. Сейчас дом требует срочного ремонта. Просим помочь всех неравнодушных любой суммой», — говорится на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что пожар произошел вечером 18 декабря. Никто не пострадал — три человека смогли выбраться из дома еще до прибытия спасателей. Причины пожара устанавливаются.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.