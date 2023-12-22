В Нижневартовске пропала женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 67-летняя Любовь Куксенко. Поиски были объявлены 22 декабря. Поисковый отряд «Азимут» сообщил, что она нуждается в медицинской помощи.

«Помогите установить местонахождение женщины Куксенко Любови Федоровны, 1956 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. <…> Объявляется сбор на поиски. Время сбора: 22.12.2023 г. в 21:00», — написал поисковый отряд в социальной сети «ВКонтакте».

Любовь около 18:00 ушла из ТЦ Мандарин, по адресу: улица 60 лет Октября. В настоящее время ее местонахождение не известно.