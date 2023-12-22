22 декабря 2023

В ХМАО пропала 67-летняя женщина, нуждающаяся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, женщина, дорожка в парке, лесная тропа, одинокая женщина
В Нижневартовске пропала женщина Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 67-летняя Любовь Куксенко. Поиски были объявлены 22 декабря. Поисковый отряд «Азимут» сообщил, что она нуждается в медицинской помощи.

«Помогите установить местонахождение женщины Куксенко Любови Федоровны, 1956 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. <…> Объявляется сбор на поиски. Время сбора: 22.12.2023 г. в 21:00», — написал поисковый отряд в социальной сети «ВКонтакте».

Любовь около 18:00 ушла из ТЦ Мандарин, по адресу: улица 60 лет Октября. В настоящее время ее местонахождение не известно.

Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) пропала 67-летняя Любовь Куксенко. Поиски были объявлены 22 декабря. Поисковый отряд «Азимут» сообщил, что она нуждается в медицинской помощи. «Помогите установить местонахождение женщины Куксенко Любови Федоровны, 1956 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. <…> Объявляется сбор на поиски. Время сбора: 22.12.2023 г. в 21:00», — написал поисковый отряд в социальной сети «ВКонтакте». Любовь около 18:00 ушла из ТЦ Мандарин, по адресу: улица 60 лет Октября. В настоящее время ее местонахождение не известно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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