22 декабря 2023

Экс-разведчика ВС США поразило, как устроена жизнь в Екатеринбурге

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что в Екатеринбурге все прекрасно
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, вечерний город, вечерний екатеринбург
Экс-разведчик ВС США сказал, что в Екатеринбурге все прекрасно Фото:

Экс-разведчика ВС США Скотта Риттера поразила жизнь в Екатеринбурге. В интервью журналисту Дэнни Хайфону он заявил, что там «все прекрасно».

«Я был во многих частях страны — в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске. У них там все прекрасно. Вообще, в целом, дела у России идут очень хорошо», — сказал Риттер на youtube-канале Danny Haiphong.

Он отметил, что экономическое давление Запада на гражданах России никак не отразилось. Также он подчеркнул, что россияне не жалуются на жизнь.

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Экс-разведчика ВС США Скотта Риттера поразила жизнь в Екатеринбурге. В интервью журналисту Дэнни Хайфону он заявил, что там «все прекрасно». «Я был во многих частях страны — в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске. У них там все прекрасно. Вообще, в целом, дела у России идут очень хорошо», — сказал Риттер на youtube-канале Danny Haiphong. Он отметил, что экономическое давление Запада на гражданах России никак не отразилось. Также он подчеркнул, что россияне не жалуются на жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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