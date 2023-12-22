Экс-разведчика ВС США поразило, как устроена жизнь в Екатеринбурге

Экс-разведчик ВС США сказал, что в Екатеринбурге все прекрасно
Экс-разведчика ВС США Скотта Риттера поразила жизнь в Екатеринбурге. В интервью журналисту Дэнни Хайфону он заявил, что там «все прекрасно».
«Я был во многих частях страны — в Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске. У них там все прекрасно. Вообще, в целом, дела у России идут очень хорошо», — сказал Риттер на youtube-канале Danny Haiphong.
Он отметил, что экономическое давление Запада на гражданах России никак не отразилось. Также он подчеркнул, что россияне не жалуются на жизнь.
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