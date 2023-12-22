Махонин исключил из совета по предпринимательству своего соратника

23 декабря 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин исключил экс-мэра Перми из состава совета Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исключил из совета по предпринимательству экс-главу Перми Алексея Демкина. Об этом следует из указа губернатора. «Исключить из состава регсовета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата вице-премьера краевого правительства Алексея Демкина. Исключить депутата заксобрания Павла Черепанова, заместителя главы Перми Яну Фурман», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства Пермского края. Места в совете, освободившиеся после исключения, займут министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, гендиректор агентства инвестиционного развития региона Владимир Верюжский. Также в списке указан руководитель пермской дирекции по развитию бизнеса Западно-уральского филиала «Газпромбанка» Дмитрий Малков. Ранее Махонин исключил Демкина из состава совета по патриотическому воспитанию жителей региона. Также совещательный орган покинули замдиректора департамента информполитики администрации губернатора Артем Вороненко, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, глава Добрянки Константин Лызов и другие.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исключил из совета по предпринимательству экс-главу Перми Алексея Демкина. Об этом следует из указа губернатора. «Исключить из состава регсовета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата вице-премьера краевого правительства Алексея Демкина. Исключить депутата заксобрания Павла Черепанова, заместителя главы Перми Яну Фурман», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства Пермского края. Места в совете, освободившиеся после исключения, займут министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, гендиректор агентства инвестиционного развития региона Владимир Верюжский. Также в списке указан руководитель пермской дирекции по развитию бизнеса Западно-уральского филиала «Газпромбанка» Дмитрий Малков. Ранее Махонин исключил Демкина из состава совета по патриотическому воспитанию жителей региона. Также совещательный орган покинули замдиректора департамента информполитики администрации губернатора Артем Вороненко, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, глава Добрянки Константин Лызов и другие.