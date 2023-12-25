Пермский ФК «Амкар» выбрал нового тренера для команды

Новым главным тренером футбольного клуба «Амкар» станет Андрей Блажко« об этом сообщил президент клуба Валерий Чупраков в сообществе „ФК ‚Амкар Пермь‘ в соцсети ‚ВКонтакте‘.
«Мы предложили Блажко возглавить нашу команду. Наши взгляды на развитие клуба во многом совпадают, нам импонирует футбол, который он прививает своим командам», — приводит сообщество слова Чупракова.
Контракт с Блажко пока не подписан и находится в разработке. Планируется, что Блажко представят коллективу после новогодних праздников. «Амкар» распустил весь тренерский штаб в середине ноября. После этого ходили слухи, что тренировать команду будет экс-тренер «Черноморца» Константин Зырянов.
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