26 декабря 2023

Пермские заводы остро нуждаются в квалифицированных кадрах

Пермский край вошел в топ-3 регионов России по дефициту кадров на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, завод уральские локомотивы
Дефицит кадров фиксируют на фоне растущей численности занятого населения Прикамья Фото:

Промышленные предприятия Пермского края остро нуждаются в сотрудниках, регион вошел в топ-3 субъектов РФ по дефициту кадров. Эта информация содержится в отчете агентства «Эксперт РА», которое сравнило показатели октября 2023 года с аналогичным периодом прошлого года.

«В России в этому году проблема дефицита трудовых ресурсов стала рекордной за последние годы. Потребность в работниках выросла в 67 регионах страны. В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%) и Пермском крае (67%)», — данные агентства приводят «Известия».

В ноябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин создал спецкомиссию для борьбы с кадровым голодом. В регионе проблемами труда напрямую будет заниматься министерство социального развития края. Пермские промышленники в беседе в URA.RU перечислили возможные способы решения проблемы дефицита кадров.

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Промышленные предприятия Пермского края остро нуждаются в сотрудниках, регион вошел в топ-3 субъектов РФ по дефициту кадров. Эта информация содержится в отчете агентства «Эксперт РА», которое сравнило показатели октября 2023 года с аналогичным периодом прошлого года. «В России в этому году проблема дефицита трудовых ресурсов стала рекордной за последние годы. Потребность в работниках выросла в 67 регионах страны. В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%) и Пермском крае (67%)», — данные агентства приводят «Известия». В ноябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин создал спецкомиссию для борьбы с кадровым голодом. В регионе проблемами труда напрямую будет заниматься министерство социального развития края. Пермские промышленники в беседе в URA.RU перечислили возможные способы решения проблемы дефицита кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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