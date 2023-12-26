Пермские заводы остро нуждаются в квалифицированных кадрах

Пермский край вошел в топ-3 регионов России по дефициту кадров на производстве

27 декабря 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

Дефицит кадров фиксируют на фоне растущей численности занятого населения Прикамья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Промышленные предприятия Пермского края остро нуждаются в сотрудниках, регион вошел в топ-3 субъектов РФ по дефициту кадров. Эта информация содержится в отчете агентства «Эксперт РА», которое сравнило показатели октября 2023 года с аналогичным периодом прошлого года. «В России в этому году проблема дефицита трудовых ресурсов стала рекордной за последние годы. Потребность в работниках выросла в 67 регионах страны. В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%) и Пермском крае (67%)», — данные агентства приводят «Известия». В ноябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин создал спецкомиссию для борьбы с кадровым голодом. В регионе проблемами труда напрямую будет заниматься министерство социального развития края. Пермские промышленники в беседе в URA.RU перечислили возможные способы решения проблемы дефицита кадров.

Промышленные предприятия Пермского края остро нуждаются в сотрудниках, регион вошел в топ-3 субъектов РФ по дефициту кадров. Эта информация содержится в отчете агентства «Эксперт РА», которое сравнило показатели октября 2023 года с аналогичным периодом прошлого года. «В России в этому году проблема дефицита трудовых ресурсов стала рекордной за последние годы. Потребность в работниках выросла в 67 регионах страны. В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%) и Пермском крае (67%)», — данные агентства приводят «Известия». В ноябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин создал спецкомиссию для борьбы с кадровым голодом. В регионе проблемами труда напрямую будет заниматься министерство социального развития края. Пермские промышленники в беседе в URA.RU перечислили возможные способы решения проблемы дефицита кадров.