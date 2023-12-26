Пермские заводы остро нуждаются в квалифицированных кадрах

Промышленные предприятия Пермского края остро нуждаются в сотрудниках, регион вошел в топ-3 субъектов РФ по дефициту кадров. Эта информация содержится в отчете агентства «Эксперт РА», которое сравнило показатели октября 2023 года с аналогичным периодом прошлого года.
«В России в этому году проблема дефицита трудовых ресурсов стала рекордной за последние годы. Потребность в работниках выросла в 67 регионах страны. В наибольшей степени нуждаемость в кадрах выросла в Ингушетии (94,1%), Санкт-Петербурге (69,1%) и Пермском крае (67%)», — данные агентства приводят «Известия».
В ноябре губернатор Прикамья Дмитрий Махонин создал спецкомиссию для борьбы с кадровым голодом. В регионе проблемами труда напрямую будет заниматься министерство социального развития края. Пермские промышленники в беседе в URA.RU перечислили возможные способы решения проблемы дефицита кадров.
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