26 декабря 2023

В скандальной пермской новостройке предоставят жилье детям-сиротам

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Строительство дома неоднократно пытались отменить Фото:

В Перми в строящемся доме на улице Горького, 86 выделят квартиры, где будут жить дети-сироты. Такое соглашение заключила городская администрация с застройщиком.

«Девелопер обязуется передать в качестве пожертвования квартиры общей площадью 421 кв. метр в муниципальную собственность. Две квартиры переданы муниципалитету, еще три в процессе передачи. Все жилые помещения соответствуют санитарным и техническим требованиям», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Ранее новостройку на улице Горького, 86 раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии, которые разрешили повысить этажность дома, «опухшими от наглости». Региональные власти пытались отозвать разрешение на строительство дома, но застройщик пожаловался в прокуратуру. Дело дошло до суда, где признали правоту девелопера.

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В Перми в строящемся доме на улице Горького, 86 выделят квартиры, где будут жить дети-сироты. Такое соглашение заключила городская администрация с застройщиком. «Девелопер обязуется передать в качестве пожертвования квартиры общей площадью 421 кв. метр в муниципальную собственность. Две квартиры переданы муниципалитету, еще три в процессе передачи. Все жилые помещения соответствуют санитарным и техническим требованиям», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. Ранее новостройку на улице Горького, 86 раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии, которые разрешили повысить этажность дома, «опухшими от наглости». Региональные власти пытались отозвать разрешение на строительство дома, но застройщик пожаловался в прокуратуру. Дело дошло до суда, где признали правоту девелопера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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