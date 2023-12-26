В скандальной пермской новостройке предоставят жилье детям-сиротам

27 декабря 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Строительство дома неоднократно пытались отменить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в строящемся доме на улице Горького, 86 выделят квартиры, где будут жить дети-сироты. Такое соглашение заключила городская администрация с застройщиком. «Девелопер обязуется передать в качестве пожертвования квартиры общей площадью 421 кв. метр в муниципальную собственность. Две квартиры переданы муниципалитету, еще три в процессе передачи. Все жилые помещения соответствуют санитарным и техническим требованиям», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. Ранее новостройку на улице Горького, 86 раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии, которые разрешили повысить этажность дома, «опухшими от наглости». Региональные власти пытались отозвать разрешение на строительство дома, но застройщик пожаловался в прокуратуру. Дело дошло до суда, где признали правоту девелопера.

В Перми в строящемся доме на улице Горького, 86 выделят квартиры, где будут жить дети-сироты. Такое соглашение заключила городская администрация с застройщиком. «Девелопер обязуется передать в качестве пожертвования квартиры общей площадью 421 кв. метр в муниципальную собственность. Две квартиры переданы муниципалитету, еще три в процессе передачи. Все жилые помещения соответствуют санитарным и техническим требованиям», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. Ранее новостройку на улице Горького, 86 раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии, которые разрешили повысить этажность дома, «опухшими от наглости». Региональные власти пытались отозвать разрешение на строительство дома, но застройщик пожаловался в прокуратуру. Дело дошло до суда, где признали правоту девелопера.