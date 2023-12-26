В Перми изменится расписание электричек в праздники

27 декабря 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

В праздники некоторые поезда не будут ездить Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Пермская пригородная компания» опубликовала график движения электричек с 30 декабря по 9 января. Некоторые пригородные поезда отменят, а какие-то, наоборот, добавят. «Поезд № 6009 Пермь-2 — Верещагино не курсирует 8 января, курсирует с 30 декабря по 7 января ежедневно и далее, начиная с 9 января согласно расписанию с понедельника по четверг и по субботам», — сообщили в «Пермской пригородной компании». Также изменения коснутся поездов № 6191 Кукуштан — Пермь-2 и № 6935/6932 Чусовская — Рассоленко (рзд) — Чусовская. Они не будут ходить с 30 декабря по 8 января. С 9 января электрички будет ездить по обычному расписанию. Поезда № 7194 Пермь-2 — Кунгур, № 6193 Кунгур — Верещагино и № 7181 Теплая Гора — Чусовская убрали из расписания 31 декабря, 5, 7 января. Уехать на них можно 29 декабря, 8 января и далее, начиная с 12 января. В обратном направлении электричка № 7181 Теплая Гора — Чусовская, не будет ходить 1, 6, 8 января. А 30 декабря, 9 января и далее, начиная с 13 января поедет по расписанию по субботам и понедельникам; В праздничные дни с 30 декабря по 8 января запустят электрички № 6945/6942 Чусовская — Кын — Чусовская, № 7183 Пашия — Чусовская и № 7184 Чусовская — Пашия. После 8 января они будут ходить по обычному расписанию.

«Пермская пригородная компания» опубликовала график движения электричек с 30 декабря по 9 января. Некоторые пригородные поезда отменят, а какие-то, наоборот, добавят. «Поезд № 6009 Пермь-2 — Верещагино не курсирует 8 января, курсирует с 30 декабря по 7 января ежедневно и далее, начиная с 9 января согласно расписанию с понедельника по четверг и по субботам», — сообщили в «Пермской пригородной компании». Также изменения коснутся поездов № 6191 Кукуштан — Пермь-2 и № 6935/6932 Чусовская — Рассоленко (рзд) — Чусовская. Они не будут ходить с 30 декабря по 8 января. С 9 января электрички будет ездить по обычному расписанию. Поезда № 7194 Пермь-2 — Кунгур, № 6193 Кунгур — Верещагино и № 7181 Теплая Гора — Чусовская убрали из расписания 31 декабря, 5, 7 января. Уехать на них можно 29 декабря, 8 января и далее, начиная с 12 января. В обратном направлении электричка № 7181 Теплая Гора — Чусовская, не будет ходить 1, 6, 8 января. А 30 декабря, 9 января и далее, начиная с 13 января поедет по расписанию по субботам и понедельникам; В праздничные дни с 30 декабря по 8 января запустят электрички № 6945/6942 Чусовская — Кын — Чусовская, № 7183 Пашия — Чусовская и № 7184 Чусовская — Пашия. После 8 января они будут ходить по обычному расписанию.