26 декабря 2023

Композитор Пахмутова обрадовалась открытию музыкальной школы в ее честь в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пианино, музыка, культура, клавиши, руки пианиста
Композитор Александра Пахмутова обрадовалась, что новую музыкальную школу в Когалыме назовут в ее честь Фото:

Композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова призналась, что рада открытию музыкальной школы в Когалыме, которая будет носить ее имя.

«Моя творческая жизнь долгие годы была связана с детскими хорами, поэтому мне особенно приятно, что ребята будут заниматься в музыкальной школе. Рада, что „Лукойл“ уделяет внимание детям, стремление к культуре — это важно. Мне дорого, что школа будет носить мое имя — это неожиданно и радостно», — рассказала Пахмутова в эфире телеканала «Наши города».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме при поддержке «Лукойла» построят музыкальную школу. Фасад стилизован под фортепиано: рисунок напоминает бело-черные клавиши.

Видео: телеканал «Наши города»

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Композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова призналась, что рада открытию музыкальной школы в Когалыме, которая будет носить ее имя. «Моя творческая жизнь долгие годы была связана с детскими хорами, поэтому мне особенно приятно, что ребята будут заниматься в музыкальной школе. Рада, что „Лукойл“ уделяет внимание детям, стремление к культуре — это важно. Мне дорого, что школа будет носить мое имя — это неожиданно и радостно», — рассказала Пахмутова в эфире телеканала «Наши города». Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме при поддержке «Лукойла» построят музыкальную школу. Фасад стилизован под фортепиано: рисунок напоминает бело-черные клавиши. Видео: телеканал «Наши города»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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