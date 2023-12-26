Композитор Пахмутова обрадовалась открытию музыкальной школы в ее честь в ХМАО. Видео

27 декабря 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Композитор Александра Пахмутова обрадовалась, что новую музыкальную школу в Когалыме назовут в ее честь Фото: Илья Московец © URA.RU Композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова призналась, что рада открытию музыкальной школы в Когалыме, которая будет носить ее имя.



«Моя творческая жизнь долгие годы была связана с детскими хорами, поэтому мне особенно приятно, что ребята будут заниматься в музыкальной школе. Рада, что „Лукойл“ уделяет внимание детям, стремление к культуре — это важно. Мне дорого, что школа будет носить мое имя — это неожиданно и радостно», — рассказала Пахмутова в эфире телеканала «Наши города».



Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме при поддержке «Лукойла» построят музыкальную школу. Фасад стилизован под фортепиано: рисунок напоминает бело-черные клавиши. Видео: телеканал «Наши города»

Композитор и народная артистка СССР Александра Пахмутова призналась, что рада открытию музыкальной школы в Когалыме, которая будет носить ее имя. «Моя творческая жизнь долгие годы была связана с детскими хорами, поэтому мне особенно приятно, что ребята будут заниматься в музыкальной школе. Рада, что „Лукойл“ уделяет внимание детям, стремление к культуре — это важно. Мне дорого, что школа будет носить мое имя — это неожиданно и радостно», — рассказала Пахмутова в эфире телеканала «Наши города». Ранее URA.RU рассказывало, что в Когалыме при поддержке «Лукойла» построят музыкальную школу. Фасад стилизован под фортепиано: рисунок напоминает бело-черные клавиши. Видео: телеканал «Наши города»