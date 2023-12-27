Врач-диетолог рассказала, как улучшить блюда на новогоднем столе

Врач-диетолог Лазуренко: домашний майонез сделает новогодние блюда полезнее

27 декабря 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Частое употребление майонезных салатов вредит организму, заявила Наталья Лазуренко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Замена покупного майонеза на домашний позволит улучшить блюда на новогоднем столе и сделать их полезнее. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко. «Лучше приготовить майонез дома. Домашний майонез сделает любимые новогодние блюда гораздо полезнее», — передает слова Лазуренко «Ридус». Она отметила, что селедка под шубой, оливье и холодец являются главными калорийными блюдами праздничного стола. Одной из проблем этих блюд является использование в них покупного майонеза, что не очень полезно для организма. Редкое употребление селедки под шубой или оливье не вызывает проблем. Однако частое потребление майонезных салатов и холодца может негативно сказаться на организме. Приготовление домашнего майонеза по многочисленным рецептам в интернете является легкой задачей и не составит труда, заключила Лазуренко. Врач-терапевт Наталья Корягина также предупредила россиян об опасности для здоровья некоторых любимых новогодних блюд. Майонезные салаты, такие как оливье и селедка под шубой, содержат много жиров и холестерина, что может привести к лишнему весу, а также увеличить риск инсульта и инфаркта. Шпроты могут содержать избыточное количество соли и тяжелых металлов, что может негативно влиять на ЖКТ, почки и нервную систему.

Замена покупного майонеза на домашний позволит улучшить блюда на новогоднем столе и сделать их полезнее. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко. «Лучше приготовить майонез дома. Домашний майонез сделает любимые новогодние блюда гораздо полезнее», — передает слова Лазуренко «Ридус». Она отметила, что селедка под шубой, оливье и холодец являются главными калорийными блюдами праздничного стола. Одной из проблем этих блюд является использование в них покупного майонеза, что не очень полезно для организма. Редкое употребление селедки под шубой или оливье не вызывает проблем. Однако частое потребление майонезных салатов и холодца может негативно сказаться на организме. Приготовление домашнего майонеза по многочисленным рецептам в интернете является легкой задачей и не составит труда, заключила Лазуренко. Врач-терапевт Наталья Корягина также предупредила россиян об опасности для здоровья некоторых любимых новогодних блюд. Майонезные салаты, такие как оливье и селедка под шубой, содержат много жиров и холестерина, что может привести к лишнему весу, а также увеличить риск инсульта и инфаркта. Шпроты могут содержать избыточное количество соли и тяжелых металлов, что может негативно влиять на ЖКТ, почки и нервную систему.