В Перми ищут бабушек-рукодельниц для «утепления» сетевых магазинов

28 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Взамен за вязанные изделия участницам проекта обещают вручить подарки Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми для нового проекта ищут бабушек-рукодельниц, которые смогут связать украшения для сетевых магазинов. Взамен участницам обещают вручить приятные подарки. Об этом URA.RU рассказали в сети магазинов «Жизньмарт». «Сеть магазинов „Жизньмарт“ ищет бабушек, которые смогут связать накладки на ручки для входных дверей магазинов. Мы хотим поделиться с гостями теплом во время зимних холодов и поэтому лучшим решением было привлечь к теплой акции бабушек, которые не просто свяжут утепленные накладки на ручки, но и подарят нам частичку своей любви. Оставить заявки можно по телефону: 8—800—600—03—15», — рассказали в компании корреспонденту агентства. Уточняется, что старт проекта запланирован на январь. Принять участие могут не только женщины, но и мужчины. Требований к возрасту участников организаторы проекта не предъявляют. В управляющей компании сети пообещали, что всем, кто поделится своим рукоделием, подарят приятные подарки, а также о каждом участнике расскажут в социальных сетях. «Утеплять» будут магазины не только в Перми, но и в других городах, где есть магазины «Жизньмарт». Ранее URA.RU рассказало, что пермякам предлагают продавать урожай с огорода в сетевых магазинах. Для этого в супермаркетах оборудовали специальные полки.

В Перми для нового проекта ищут бабушек-рукодельниц, которые смогут связать украшения для сетевых магазинов. Взамен участницам обещают вручить приятные подарки. Об этом URA.RU рассказали в сети магазинов «Жизньмарт». «Сеть магазинов „Жизньмарт“ ищет бабушек, которые смогут связать накладки на ручки для входных дверей магазинов. Мы хотим поделиться с гостями теплом во время зимних холодов и поэтому лучшим решением было привлечь к теплой акции бабушек, которые не просто свяжут утепленные накладки на ручки, но и подарят нам частичку своей любви. Оставить заявки можно по телефону: 8—800—600—03—15», — рассказали в компании корреспонденту агентства. Уточняется, что старт проекта запланирован на январь. Принять участие могут не только женщины, но и мужчины. Требований к возрасту участников организаторы проекта не предъявляют. В управляющей компании сети пообещали, что всем, кто поделится своим рукоделием, подарят приятные подарки, а также о каждом участнике расскажут в социальных сетях. «Утеплять» будут магазины не только в Перми, но и в других городах, где есть магазины «Жизньмарт». Ранее URA.RU рассказало, что пермякам предлагают продавать урожай с огорода в сетевых магазинах. Для этого в супермаркетах оборудовали специальные полки.