27 декабря 2023

Крупнейший банк Франции подозревают в отмывании денег россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва, банк, купюры, фабрика, печать, экономика, инфляция, банкноты, деньги, 100, рубли, пачка денег, гознак, печатный станок, стагнация, эмиссия
Речь идет о сумме в 220 млн евро Фото:

Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре). Следствие подозревает, что французский банк был замешан в отмывании денег Пригожина», — пишет Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что подозрительные операции, по версии следствия, связанны с финансовыми каналами ЧВК «Вагнер» и ее основателем Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе.

Самолет Embraer Legacy, на котором находился Пригожин, разбился 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре). Следствие подозревает, что французский банк был замешан в отмывании денег Пригожина», — пишет Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что подозрительные операции, по версии следствия, связанны с финансовыми каналами ЧВК «Вагнер» и ее основателем Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе. Самолет Embraer Legacy, на котором находился Пригожин, разбился 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...