Крупнейший банк Франции подозревают в отмывании денег россиян

28 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Речь идет о сумме в 220 млн евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре). Следствие подозревает, что французский банк был замешан в отмывании денег Пригожина», — пишет Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что подозрительные операции, по версии следствия, связанны с финансовыми каналами ЧВК «Вагнер» и ее основателем Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе. Самолет Embraer Legacy, на котором находился Пригожин, разбился 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.

Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре). Следствие подозревает, что французский банк был замешан в отмывании денег Пригожина», — пишет Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что подозрительные операции, по версии следствия, связанны с финансовыми каналами ЧВК «Вагнер» и ее основателем Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе. Самолет Embraer Legacy, на котором находился Пригожин, разбился 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.