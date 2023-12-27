Крупнейший банк Франции подозревают в отмывании денег россиян

Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре). Следствие подозревает, что французский банк был замешан в отмывании денег Пригожина», — пишет
В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что подозрительные операции, по версии следствия, связанны с финансовыми каналами ЧВК «Вагнер» и ее основателем Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе.
Самолет Embraer Legacy, на котором находился Пригожин, разбился 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли.
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