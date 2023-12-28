Как будет работать общественный транспорт в Екатеринбурге на Новый год

Наземный общественный транспорт Екатеринбурга с 30 декабря по 8 января будет работать по расписанию выходного дня. Это означает, что уменьшится количество курсирующих автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом сообщил зампред комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.
«На праздниках пассажиропоток значительно снижается, поэтому количество курсирующих автобусов, троллейбусов и трамваев тоже будет уменьшено. С 30 декабря по 8 января общественный транспорт станет работать по расписанию выходного дня», — цитирует Вахлова пресс-служба мэрии на сайте.
Общественный транспорт 31 декабря будет работать по сокращенному расписанию до 22:00. 1 января с 10 утра автобусы, трамваи и троллейбусы выйдут на линию и будут возить пассажиров до 23:00. В новогоднюю ночь метро будет работать дольше обычного — до 1:00 первого января. В остальные праздничные дни работа будет осуществляться по обычному графику выходного дня.
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