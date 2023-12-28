Как будет работать общественный транспорт в Екатеринбурге на Новый год

Общественный транспорт в Екатеринбурге 31 декабря будет работать сокращенно
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ожидают снижения пассажиропотока в праздники Фото:

Наземный общественный транспорт Екатеринбурга с 30 декабря по 8 января будет работать по расписанию выходного дня. Это означает, что уменьшится количество курсирующих автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом сообщил зампред комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

«На праздниках пассажиропоток значительно снижается, поэтому количество курсирующих автобусов, троллейбусов и трамваев тоже будет уменьшено. С 30 декабря по 8 января общественный транспорт станет работать по расписанию выходного дня», — цитирует Вахлова пресс-служба мэрии на сайте.

Общественный транспорт 31 декабря будет работать по сокращенному расписанию до 22:00. 1 января с 10 утра автобусы, трамваи и троллейбусы выйдут на линию и будут возить пассажиров до 23:00. В новогоднюю ночь метро будет работать дольше обычного — до 1:00 первого января. В остальные праздничные дни работа будет осуществляться по обычному графику выходного дня.

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Наземный общественный транспорт Екатеринбурга с 30 декабря по 8 января будет работать по расписанию выходного дня. Это означает, что уменьшится количество курсирующих автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом сообщил зампред комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Николай Вахлов. «На праздниках пассажиропоток значительно снижается, поэтому количество курсирующих автобусов, троллейбусов и трамваев тоже будет уменьшено. С 30 декабря по 8 января общественный транспорт станет работать по расписанию выходного дня», — цитирует Вахлова пресс-служба мэрии на сайте. Общественный транспорт 31 декабря будет работать по сокращенному расписанию до 22:00. 1 января с 10 утра автобусы, трамваи и троллейбусы выйдут на линию и будут возить пассажиров до 23:00. В новогоднюю ночь метро будет работать дольше обычного — до 1:00 первого января. В остальные праздничные дни работа будет осуществляться по обычному графику выходного дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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