Полпред Якушев отреагировал на обстрел Белгорода

Полпред Якушев заявил о готовности Урала помочь белгородцам после обстрела

Владимир Якушев назвал бесчеловечным поступок Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ 30 декабря, заявив о готовности Урала помогать белгородцам. Информацию об этом передает пресс-служба полпредства.

«От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал Якушев.

По его словам, подлый поступок ВСУ показывает их бесчеловечность. «Зло должно быть наказано», — добавил полпред УрФО.