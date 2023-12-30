30 декабря 2023

Полпред Якушев отреагировал на обстрел Белгорода

Полпред Якушев заявил о готовности Урала помочь белгородцам после обстрела
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев на Руссом экономическом форуме. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев назвал бесчеловечным поступок Украины Фото:
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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ 30 декабря, заявив о готовности Урала помогать белгородцам. Информацию об этом передает пресс-служба полпредства.

«От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал Якушев.

По его словам, подлый поступок ВСУ показывает их бесчеловечность. «Зло должно быть наказано», — добавил полпред УрФО.

Украинская армия нанесла удары по центру Белгорода 30 декабря. Число погибших при атаке достигло 22 мирных жителей, в том числе из них трое детей. Количество пострадавших превышает 100 человек, передает Pravda.Ru. Обстрел пришелся на каток на Соборной площади, Медицинский колледж БелГУ и региональный Дом правительства.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ 30 декабря, заявив о готовности Урала помогать белгородцам. Информацию об этом передает пресс-служба полпредства. «От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал Якушев. По его словам, подлый поступок ВСУ показывает их бесчеловечность. «Зло должно быть наказано», — добавил полпред УрФО. Украинская армия нанесла удары по центру Белгорода 30 декабря. Число погибших при атаке достигло 22 мирных жителей, в том числе из них трое детей. Количество пострадавших превышает 100 человек, передает Pravda.Ru. Обстрел пришелся на каток на Соборной площади, Медицинский колледж БелГУ и региональный Дом правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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