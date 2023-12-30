Полпред Якушев отреагировал на обстрел Белгорода

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ 30 декабря, заявив о готовности Урала помогать белгородцам. Информацию об этом передает пресс-служба полпредства.
«От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал Якушев.
По его словам, подлый поступок ВСУ показывает их бесчеловечность. «Зло должно быть наказано», — добавил полпред УрФО.
Украинская армия нанесла удары по центру Белгорода 30 декабря. Число погибших при атаке достигло 22 мирных жителей, в том числе из них трое детей. Количество пострадавших превышает 100 человек, передает Pravda.Ru. Обстрел пришелся на каток на Соборной площади, Медицинский колледж БелГУ и региональный Дом правительства.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев выразил слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ 30 декабря, заявив о готовности Урала помогать белгородцам. Информацию об этом передает пресс-служба полпредства. «От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично выражаю слова поддержки всем белгородцам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал Якушев. По его словам, подлый поступок ВСУ показывает их бесчеловечность. «Зло должно быть наказано», — добавил полпред УрФО. Украинская армия нанесла удары по центру Белгорода 30 декабря. Число погибших при атаке достигло 22 мирных жителей, в том числе из них трое детей. Количество пострадавших превышает 100 человек, передает Pravda.Ru. Обстрел пришелся на каток на Соборной площади, Медицинский колледж БелГУ и региональный Дом правительства.