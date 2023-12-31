31 декабря 2023
30 декабря 2023

В новогоднюю ночь в Челябинске на пожаре погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Мужчина погиб от отравления продуктами горения Фото:

В Челябинске в новогоднюю ночь в многоквартирном доме по улице Воровского от отравления продуктами горения погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Челябинск, улица Воровского. <…> На пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается, он отравился продуктами горения», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел в квартире на третьем этаже. По маршевой лестнице спасены 12 человек, в том числе трое детей, еще семь человек эвакуировали самостоятельно до приезда пожарных. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

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В Челябинске в новогоднюю ночь в многоквартирном доме по улице Воровского от отравления продуктами горения погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Челябинск, улица Воровского. <…> На пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается, он отравился продуктами горения», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пожар произошел в квартире на третьем этаже. По маршевой лестнице спасены 12 человек, в том числе трое детей, еще семь человек эвакуировали самостоятельно до приезда пожарных. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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