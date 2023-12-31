В новогоднюю ночь в Челябинске на пожаре погиб мужчина

01 января 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб от отравления продуктами горения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в новогоднюю ночь в многоквартирном доме по улице Воровского от отравления продуктами горения погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Челябинск, улица Воровского. <…> На пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается, он отравился продуктами горения», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пожар произошел в квартире на третьем этаже. По маршевой лестнице спасены 12 человек, в том числе трое детей, еще семь человек эвакуировали самостоятельно до приезда пожарных. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

В Челябинске в новогоднюю ночь в многоквартирном доме по улице Воровского от отравления продуктами горения погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Челябинск, улица Воровского. <…> На пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается, он отравился продуктами горения», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пожар произошел в квартире на третьем этаже. По маршевой лестнице спасены 12 человек, в том числе трое детей, еще семь человек эвакуировали самостоятельно до приезда пожарных. Причину возгорания предстоит установить сотрудникам отделения дознания.