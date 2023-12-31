31 декабря 2023

Свердловский Герой России перед гибелью в ДТП добивался от властей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Якушева с Героями России. Екатеринбург , бушмелев евгений
Евгению Бушмелеву было 44 года Фото:

Герой России Евгений Бушмелев, погибший на трассе Екатеринбург-Серов 30 декабря, вот-вот должен был получить (или, может, все-таки получил перед самой смертью) квартиру для своей большой семьи. Об этом URA.RU рассказал Герой России Игорь Родобольский.

Он и Бушмелев были на встрече уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева с Героями России в начале декабря. «На этом приеме у полпреда подняли вопрос о квартире, потому что Женя — прекрасный семьянин, у него много детей, потом будут внуки. Полпред сказал, что к Новому году у вас будет квартира. А тут, такое случилось… Не успел получить — хотя она [квартира] останется детям, наверное», — поделился Родобольский. В самом полпредстве URA.RU обещали уточнить, выдали ли Бушмелеву ключи.

У Бушмелева, по словам его товарищей, осталось четверо детей. Основную часть своего времени он уделял как раз их воспитанию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Герой России Евгений Бушмелев, погибший на трассе Екатеринбург-Серов 30 декабря, вот-вот должен был получить (или, может, все-таки получил перед самой смертью) квартиру для своей большой семьи. Об этом URA.RU рассказал Герой России Игорь Родобольский. Он и Бушмелев были на встрече уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева с Героями России в начале декабря. «На этом приеме у полпреда подняли вопрос о квартире, потому что Женя — прекрасный семьянин, у него много детей, потом будут внуки. Полпред сказал, что к Новому году у вас будет квартира. А тут, такое случилось… Не успел получить — хотя она [квартира] останется детям, наверное», — поделился Родобольский. В самом полпредстве URA.RU обещали уточнить, выдали ли Бушмелеву ключи. У Бушмелева, по словам его товарищей, осталось четверо детей. Основную часть своего времени он уделял как раз их воспитанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...