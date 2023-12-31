Свердловский Герой России перед гибелью в ДТП добивался от властей квартиры

01 января 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Евгению Бушмелеву было 44 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Герой России Евгений Бушмелев, погибший на трассе Екатеринбург-Серов 30 декабря, вот-вот должен был получить (или, может, все-таки получил перед самой смертью) квартиру для своей большой семьи. Об этом URA.RU рассказал Герой России Игорь Родобольский. Он и Бушмелев были на встрече уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева с Героями России в начале декабря. «На этом приеме у полпреда подняли вопрос о квартире, потому что Женя — прекрасный семьянин, у него много детей, потом будут внуки. Полпред сказал, что к Новому году у вас будет квартира. А тут, такое случилось… Не успел получить — хотя она [квартира] останется детям, наверное», — поделился Родобольский. В самом полпредстве URA.RU обещали уточнить, выдали ли Бушмелеву ключи. У Бушмелева, по словам его товарищей, осталось четверо детей. Основную часть своего времени он уделял как раз их воспитанию.

Герой России Евгений Бушмелев, погибший на трассе Екатеринбург-Серов 30 декабря, вот-вот должен был получить (или, может, все-таки получил перед самой смертью) квартиру для своей большой семьи. Об этом URA.RU рассказал Герой России Игорь Родобольский. Он и Бушмелев были на встрече уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева с Героями России в начале декабря. «На этом приеме у полпреда подняли вопрос о квартире, потому что Женя — прекрасный семьянин, у него много детей, потом будут внуки. Полпред сказал, что к Новому году у вас будет квартира. А тут, такое случилось… Не успел получить — хотя она [квартира] останется детям, наверное», — поделился Родобольский. В самом полпредстве URA.RU обещали уточнить, выдали ли Бушмелеву ключи. У Бушмелева, по словам его товарищей, осталось четверо детей. Основную часть своего времени он уделял как раз их воспитанию.