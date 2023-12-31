Погибший в ДТП Герой России Бушмелев отказывался от должностей

Евгению Бушмелеву было 44 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Погибший в ДТП на трассе Екатеринбург-Серов Герой России Евгений Бушмелев был скромным семьянином, отказывался от должностей, которые ему предлагали. Об этом URA.RU рассказали товарищи Бушмелева — Герои России Сергей Воронин и Игорь Родобольский и руководитель регионального филиала «Офицеров России» Кирилл Васильченко.

«Евгений был хорошим, спокойным, уравновешенным человеком, семьянином. У него, по-моему, четыре ребенка. Он очень любил ручной труд. Даже когда ему предлагали руководящие должности, он отказывался», — поделился Воронин. Васильченко назвал Бушмелева «очень добрым и отзывчивым». «Семью очень любил свою. Настоящий мужик. Не зря ему Героя России присвоили», — отметил он.

Объясняя, почему Бушмелев, имея предложения, не хотел быть каким-нибудь начальником, Васильченко (он тоже об этом слышал) предположил, что Бушмелев «чувствовал бы себя не в своей тарелке». «Полковники могут руководить, майоры, подполковники. А у Евгения же были простенькие погоны», — объяснил Васильченко. Согласно публичной информации, Бушмелев был в звании ефрейтора. Также Васильченко рассказал, что в последнее время, по его данным, Бушмелев занимался в основном семьей и охотно участвовал в разных мероприятиях патриотического толка.

Родобольский виделся с Бушмелевым в начале декабря — на традиционном приеме у полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. «Жены рассказывал о проблемах, перспективах. Он был прекрасным человеком, добрым душевным, настоящим героем, прекрасным семьянином. Нелепо получилось, что он в автокатастрофе погиб», — сказал Родобольский. «Евгений дурака не валял, занимался патриотическим воспитанием [молодежи]», — добавил Родобольский.

Смертельное ДТП произошло 31 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности, из-за чего столкнулся с двигающейся навстречу машиной ВАЗ, за рулем которой сидел Бушмелев. Оба водителя скончались на месте.

Звание Героя России Бушмелеву присвоили в 1999 году. URA.RU подробно рассказывало, за что.