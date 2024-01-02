В ДТП в Каменске-Уральском пострадали четыре человека. Фото

В ДТП в Каменске-Уральском пострадало четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия Фото:

В Каменске-Уральском водитель Chevrolet Lacetti не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги машине Lada Kalina, из-за чего пострадали водители и пассажиры двух автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомашины Chevrolet Lacetti при выезде со второстепенной дороги, на улицу Лермонтова, в нарушение ПДД не предоставил преимущество в движении автомашине Lada Kalina, двигалась по ул. Лермонтова со стороны улицы Войкова в сторону поселка Первомайский. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Lacetti», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель и пассажир Chevrolet Lacetti не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины, сидевшего за рулем, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшим. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Каменске-Уральском водитель Chevrolet Lacetti не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги машине Lada Kalina, из-за чего пострадали водители и пассажиры двух автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины Chevrolet Lacetti при выезде со второстепенной дороги, на улицу Лермонтова, в нарушение ПДД не предоставил преимущество в движении автомашине Lada Kalina, двигалась по ул. Лермонтова со стороны улицы Войкова в сторону поселка Первомайский. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Lacetti», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель и пассажир Chevrolet Lacetti не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины, сидевшего за рулем, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшим. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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