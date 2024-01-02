В ДТП в Каменске-Уральском пострадали четыре человека. Фото

В ДТП в Каменске-Уральском пострадало четыре человека

02 января 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU В Каменске-Уральском водитель Chevrolet Lacetti не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги машине Lada Kalina, из-за чего пострадали водители и пассажиры двух автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины Chevrolet Lacetti при выезде со второстепенной дороги, на улицу Лермонтова, в нарушение ПДД не предоставил преимущество в движении автомашине Lada Kalina, двигалась по ул. Лермонтова со стороны улицы Войкова в сторону поселка Первомайский. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Lacetti», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель и пассажир Chevrolet Lacetti не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины, сидевшего за рулем, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшим. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4833)

В Каменске-Уральском водитель Chevrolet Lacetti не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги машине Lada Kalina, из-за чего пострадали водители и пассажиры двух автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомашины Chevrolet Lacetti при выезде со второстепенной дороги, на улицу Лермонтова, в нарушение ПДД не предоставил преимущество в движении автомашине Lada Kalina, двигалась по ул. Лермонтова со стороны улицы Войкова в сторону поселка Первомайский. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Lacetti», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель и пассажир Chevrolet Lacetti не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины, сидевшего за рулем, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшим. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.