В Каменске-Уральском водитель Chevrolet Lacetti не предоставил преимущество при выезде со второстепенной дороги машине Lada Kalina, из-за чего пострадали водители и пассажиры двух автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомашины Chevrolet Lacetti при выезде со второстепенной дороги, на улицу Лермонтова, в нарушение ПДД не предоставил преимущество в движении автомашине Lada Kalina, двигалась по ул. Лермонтова со стороны улицы Войкова в сторону поселка Первомайский. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Lacetti», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель и пассажир Chevrolet Lacetti не были пристегнуты ремнями безопасности. В отношении мужчины, сидевшего за рулем, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшим. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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