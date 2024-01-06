На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Харьковской области. При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

«Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Другое местное СМИ «Общественное» пишет о минимум двух взрывах в регионе. Официальный ресурс для оповещения населения сообщает о воздушной тревоге по всей Украине. Местные власти официальных комментариев пока не давали.

Ранее удар по военной инфраструктуре в Харьковской области стал одним из самых массированных с начала СВО. В Минобороны РФ назвали этот удар ответным на обстрелы Белгородской области ВСУ.

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Харьковской области. При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. «Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Другое местное СМИ «Общественное» пишет о минимум двух взрывах в регионе. Официальный ресурс для оповещения населения сообщает о воздушной тревоге по всей Украине. Местные власти официальных комментариев пока не давали. Ранее удар по военной инфраструктуре в Харьковской области стал одним из самых массированных с начала СВО. В Минобороны РФ назвали этот удар ответным на обстрелы Белгородской области ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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