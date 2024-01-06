На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Харьковской области. При этом на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
«Сообщают о взрывах, которые слышат в Харькове», — сообщает украинское издание «Страна.ua». Другое местное СМИ «Общественное» пишет о минимум двух взрывах в регионе. Официальный ресурс для оповещения населения сообщает о воздушной тревоге по всей Украине. Местные власти официальных комментариев пока не давали.
Ранее удар по военной инфраструктуре в Харьковской области стал одним из самых массированных с начала СВО. В Минобороны РФ назвали этот удар ответным на обстрелы Белгородской области ВСУ.
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