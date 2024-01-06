За пять дней свердловские инспекторы отстранили от вождения более 280 водителей

07 января 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Полиция проводит рейды, чтобы отстранить от вождения нетрезвых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области за пять дней 2024 года в ходе рейдовых мероприятий по пресечению нетрезвого вождения сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 280 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить сплошные проверки „Стоп-контроль“ по пресечению нетрезвого вождения автомобилистами. Только за пять дней нового года от управления отстранено более 280 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве рассказали, что у 111 водителей установлено состояние алкогольного опьянения, еще 28 автомобилистов отказались проверяться на опьянение. В отношении 18 автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде. За управление автомобилем без прав привлечено 102 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — 26 человек. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — серьезное нарушение, часто приводящее к трагическим последствиям. О пьяных автомобилистах призывают сообщать по телефонам дежурной части полиции 02 или 102, сказано в сообщении.

В Свердловской области за пять дней 2024 года в ходе рейдовых мероприятий по пресечению нетрезвого вождения сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 280 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить сплошные проверки „Стоп-контроль“ по пресечению нетрезвого вождения автомобилистами. Только за пять дней нового года от управления отстранено более 280 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве рассказали, что у 111 водителей установлено состояние алкогольного опьянения, еще 28 автомобилистов отказались проверяться на опьянение. В отношении 18 автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде. За управление автомобилем без прав привлечено 102 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — 26 человек. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — серьезное нарушение, часто приводящее к трагическим последствиям. О пьяных автомобилистах призывают сообщать по телефонам дежурной части полиции 02 или 102, сказано в сообщении.