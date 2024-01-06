06 января 2024

За пять дней свердловские инспекторы отстранили от вождения более 280 водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проводит рейды, чтобы отстранить от вождения нетрезвых людей Фото:

В Свердловской области за пять дней 2024 года в ходе рейдовых мероприятий по пресечению нетрезвого вождения сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 280 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить сплошные проверки „Стоп-контроль“ по пресечению нетрезвого вождения автомобилистами. Только за пять дней нового года от управления отстранено более 280 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В ведомстве рассказали, что у 111 водителей установлено состояние алкогольного опьянения, еще 28 автомобилистов отказались проверяться на опьянение. В отношении 18 автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде. За управление автомобилем без прав привлечено 102 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — 26 человек.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — серьезное нарушение, часто приводящее к трагическим последствиям. О пьяных автомобилистах призывают сообщать по телефонам дежурной части полиции 02 или 102, сказано в сообщении.

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В Свердловской области за пять дней 2024 года в ходе рейдовых мероприятий по пресечению нетрезвого вождения сотрудники Госавтоинспекции отстранили от вождения более 280 водителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить сплошные проверки „Стоп-контроль“ по пресечению нетрезвого вождения автомобилистами. Только за пять дней нового года от управления отстранено более 280 водителей», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В ведомстве рассказали, что у 111 водителей установлено состояние алкогольного опьянения, еще 28 автомобилистов отказались проверяться на опьянение. В отношении 18 автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде. За управление автомобилем без прав привлечено 102 водителя, а за управление, ранее лишенного такого права, — 26 человек. Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения — серьезное нарушение, часто приводящее к трагическим последствиям. О пьяных автомобилистах призывают сообщать по телефонам дежурной части полиции 02 или 102, сказано в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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