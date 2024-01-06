06 января 2024
05 января 2024

В ХМАО сотрудники Росгвардии исполнили мечты школьников из малоимущих семей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные подготовили подарки для детей из многодетных семей Фото:

В ХМАО военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии в рамках акции «Рождественское чудо» помогли исполнить мечты школьников из малоимущих, многодетных и неполных семей, проживающих в сельских поселениях и отдаленных деревнях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Подарки отправлены ребятишкам из села Батово и деревни Шапша. Школьники состоят на различных видах социального учета в муниципальных органах власти, в том числе воспитываются в многодетных и неполных семьях. Искренне рады, что смогли помочь им поверить в чудо», — передает слова начальника управления Росгвардии по ХМАО Евгения Симакова пресс-служба на сайте ведомства.

Своими желаниями дети делились в письмах Деду Морозу и Снегурочке. Росгвардейцы уже не первый год помогают исполнить мечты юных югорчан.

Фото:

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В ХМАО военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии в рамках акции «Рождественское чудо» помогли исполнить мечты школьников из малоимущих, многодетных и неполных семей, проживающих в сельских поселениях и отдаленных деревнях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Подарки отправлены ребятишкам из села Батово и деревни Шапша. Школьники состоят на различных видах социального учета в муниципальных органах власти, в том числе воспитываются в многодетных и неполных семьях. Искренне рады, что смогли помочь им поверить в чудо», — передает слова начальника управления Росгвардии по ХМАО Евгения Симакова пресс-служба на сайте ведомства. Своими желаниями дети делились в письмах Деду Морозу и Снегурочке. Росгвардейцы уже не первый год помогают исполнить мечты юных югорчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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