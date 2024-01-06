Общество В ХМАО сотрудники Росгвардии исполнили мечты школьников из малоимущих семей. Фото 07 января 2024 в 17:32 Размер текста - 17 + Военные подготовили подарки для детей из многодетных семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии в рамках акции «Рождественское чудо» помогли исполнить мечты школьников из малоимущих, многодетных и неполных семей, проживающих в сельских поселениях и отдаленных деревнях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Подарки отправлены ребятишкам из села Батово и деревни Шапша. Школьники состоят на различных видах социального учета в муниципальных органах власти, в том числе воспитываются в многодетных и неполных семьях. Искренне рады, что смогли помочь им поверить в чудо», — передает слова начальника управления Росгвардии по ХМАО Евгения Симакова пресс-служба на сайте ведомства. Своими желаниями дети делились в письмах Деду Морозу и Снегурочке. Росгвардейцы уже не первый год помогают исполнить мечты юных югорчан. Фото: официальный сайт, Росгвардия по ХМАО, https://rosguard.gov.ru/News/Article В ХМАО военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии в рамках акции «Рождественское чудо» помогли исполнить мечты школьников из малоимущих, многодетных и неполных семей, проживающих в сельских поселениях и отдаленных деревнях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Подарки отправлены ребятишкам из села Батово и деревни Шапша. Школьники состоят на различных видах социального учета в муниципальных органах власти, в том числе воспитываются в многодетных и неполных семьях. Искренне рады, что смогли помочь им поверить в чудо», — передает слова начальника управления Росгвардии по ХМАО Евгения Симакова пресс-служба на сайте ведомства. Своими желаниями дети делились в письмах Деду Морозу и Снегурочке. Росгвардейцы уже не первый год помогают исполнить мечты юных югорчан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям