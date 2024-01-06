В ХМАО военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии в рамках акции «Рождественское чудо» помогли исполнить мечты школьников из малоимущих, многодетных и неполных семей, проживающих в сельских поселениях и отдаленных деревнях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Подарки отправлены ребятишкам из села Батово и деревни Шапша. Школьники состоят на различных видах социального учета в муниципальных органах власти, в том числе воспитываются в многодетных и неполных семьях. Искренне рады, что смогли помочь им поверить в чудо», — передает слова начальника управления Росгвардии по ХМАО Евгения Симакова пресс-служба на сайте ведомства.
Своими желаниями дети делились в письмах Деду Морозу и Снегурочке. Росгвардейцы уже не первый год помогают исполнить мечты юных югорчан.
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