Baza: полицейский убил жену и покончил с собой

08 января 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Полицейский выбросил свою бывшую жену из окна дома, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейский убил свою бывшую жену, выбросив ее из окна, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в московском районе Внуково. «Предварительно, полицейский мог убить бывшую жену и совершить самоубийство», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что оба тела были обнаружены возле дома на Рассказовской улице во Внуково. Полицейский находился в отпуске в момент происшествия. Следователи продолжают расследование данного случая, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

Полицейский убил свою бывшую жену, выбросив ее из окна, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в московском районе Внуково. «Предварительно, полицейский мог убить бывшую жену и совершить самоубийство», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что оба тела были обнаружены возле дома на Рассказовской улице во Внуково. Полицейский находился в отпуске в момент происшествия. Следователи продолжают расследование данного случая, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.