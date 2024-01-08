Baza: полицейский убил жену и покончил с собой

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Полицейский выбросил свою бывшую жену из окна дома, пишет Baza Фото:

Полицейский убил свою бывшую жену, выбросив ее из окна, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в московском районе Внуково.

«Предварительно, полицейский мог убить бывшую жену и совершить самоубийство», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что оба тела были обнаружены возле дома на Рассказовской улице во Внуково. Полицейский находился в отпуске в момент происшествия. Следователи продолжают расследование данного случая, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.

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Полицейский убил свою бывшую жену, выбросив ее из окна, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в московском районе Внуково. «Предварительно, полицейский мог убить бывшую жену и совершить самоубийство», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что оба тела были обнаружены возле дома на Рассказовской улице во Внуково. Полицейский находился в отпуске в момент происшествия. Следователи продолжают расследование данного случая, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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