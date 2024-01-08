Baza: полицейский убил жену и покончил с собой

Полицейский выбросил свою бывшую жену из окна дома, пишет Baza
Полицейский убил свою бывшую жену, выбросив ее из окна, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в московском районе Внуково.
«Предварительно, полицейский мог убить бывшую жену и совершить самоубийство», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что оба тела были обнаружены возле дома на Рассказовской улице во Внуково. Полицейский находился в отпуске в момент происшествия. Следователи продолжают расследование данного случая, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в МВД России для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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